Berlins Ballett-Nachwuchs tanzt zum 15. Mal den Klassiker Karneval der Tiere in der Berliner Philharmonie

Elegant gleitet der Schwan. Aufgeregt flattern die Hühner. Kraftvoll schreiten die Löwen. Beim Ballett Karneval der Tiere in der Berliner Philharmonie zeigt der Berliner Ballett- Nachwuchs am 9. November 2024 sein großes Talent. Unter realen Profi-Bedingungen. Mit Orchester-Begleitung von Musikern des Kammerorchesters Unter den Linden, choreografiert von Ballerina Franziska Rengger. Zum 15. Mal und im seit Wochen ausverkauftem Konzerthaus.

1136 Augenpaare werden um 15:30 Uhr im großen Kammermusiksaal auf 50 Berliner Mädchen und Jungen aus dem renommierten Ballett- und Tanzstudio Zehlendorf gerichtet sein. Inhaberin und Tanzpädagogin Franziska Rengger hat sie seit drei Monaten auf diesen Augenblick vorbereitet. Tanzschritte wurden geprobt, Kostüme anprobiert und immer wieder das Gehör für die Feinheiten der Orchester-Instrumente geschult. „Das Besondere an Karneval der Tiere ist die Zuordnung einzelner Instrumente zu einer Tänzerrolle“, erläutert Franziska Rengger. „Das Spiel der Klarinette begleitet die Esel, die Querflöte dominiert beim Tanz der Vögel. Alle Charaktere spiegeln und verbinden sich.“ Für das Publikum zum Genuss für Augen wie Ohren.

Während Andreas Peer Kähler, Dirigent und Leiter des Kammerorchesters Unter den Linden, zu Beginn der Familienvorstellung seine Musiker dem Publikum vorstellt, geht es Backstage noch so quirlig und hektisch zu, wie man es von der Fashion Week kennt: Kostüme werden drapiert, Haare frisiert und alle Akteure in der Reihenfolge ihres Auftrittes aufgestellt. Den Job der flinken Anziehhilfen und Friseurinnen übernehmen die stolzen Mütter der Kids. Kein Einsatz darf verpatzt, die Präsentation soll perfekt sein. Jede einzelne Bewegung muss auf die Note genau erfolgen.

Für die perfekte Inszenierung sorgt Franziska Rengger.

Sie hat für diese Aufführung wieder einmal aus allen Altersstufen ihre talentiertesten Schülerinnen und Schüler ausgewählt. Den Ballett-Klassiker ‚Karneval der Tiere‘ von Komponist Camille Saint-Saens führt sie mit ihrem Ballett und Tanzstudio Zehlendorf in Kooperation mit Andreas Peter Kähler seit 2017 regelmäßig in der Berliner Philharmonie auf. Meist einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Stets in wechselnder Rollen-Besetzung. Nur während der Corona-Pandemie mussten zwei Vorstellungen ausfallen. Solch ein professioneller Ort ist eine absolute Besonderheit in der Ballettschulszene: „Die Chance, in einem so renommierten Haus vor großem Publikum aufzutreten, motiviert ungemein“, weiß Franziska Rengger aus eigener Erfahrung.

Als junges Mädchen kannte Franziska Rengger selbst nur eines – Ballett. Ihre Ausbildung absolvierte sie an der Royal Ballett School in London. Eine der Top 10 Ballettschulen der Welt. Schon mit 17 Jahren schwebte sie als Elevin über die Bühne der Deutschen Oper Berlin. Fünf Jahre tanzte sie im größten Opernhaus der Hauptstadt als festes Ensemble- Mitglied, brillierte als Ballerina in allen berühmten Klassikern. ‚Schwanensee‘, ‚Giselle‘, ‚Dornröschen‘, ‚Nussknacker‘ und, und, und. Um ihr Können weiterzugeben, gründete sie im Jahr 2000 ihr eigenes Ballett- und Tanzstudio im Stadtteil Zehlendorf.

Das Scheinwerferlicht in der architektonisch eindrucksvollen Berliner Philharmonie strahlt an diesem besonderen Samstagnachmittag ganz hell für die 50 Jungen und Mädchen aus Franziska Renggers Unterricht. Der Jüngste ist erst 6 Jahre alt, wird in einer Gruppe von 8 wilden Pferden tanzen. Die beiden Ältesten sind 18 Jahre alt, verkörpern einen der Fische und einen der Löwen. Die begehrteste wie anspruchsvollste Solo-Rolle ist der Schwan und wird von einer 16-Jährigen Gymnasiastin getanzt. Insgesamt dreizehn verschiedene Figuren werden zur Musik des Kammerorchesters Unter den Linden zum ‚Karneval der Tiere‘ verschmelzen. In fantasievollen Kostümen aus Tüll und Seide. Wie es Kulturliebhaber von einer Ballett-Inszenierung erwarten.

Bild Copyright: Sylvain Gouillot

QuelleS OCIETY RELATIONS & Communications