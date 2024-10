Weihnachten und Silvester in den Resorts Bad Griesbach: Festtage voller Wohlbefinden und Lebensfreude

Die Resorts Bad Griesbach, eingebettet in die sanfte Hügellandschaft des niederbayerischen Rottals, bieten ihren Gästen herrliche Entspannung und Erholung. Bekannt für ihre großzügigen Wellnessbereiche mit wohltuendem Thermal-Heilwasser, für erstklassige Kulinarik und herzliche Gastfreundschaft, sind die drei Hotels – das Hotel MAXIMILIAN, der Fürstenhof und DAS LUDWIG – ideal, um die Feiertage genussvoll zu verbringen.

Zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel entfalten die Resorts Bad Griesbach einen ganz besonderen Zauber. Die Gäste erleben ein abwechslungsreiches und festliches Programm, das keine Wünsche offenlässt. Einer von vielen Höhenpunkten ist das Christkindlansingen am 23. Dezember 2024 in der stimmungsvollen Klosterkirche Fürstenzell.

Am 24. Dezember 2024 laden die Resorts zu einem gemeinsamen Weihnachtsspaziergang durch die winterliche Landschaft ein, bevor die festlichen Nachmittage in den drei Hotels mit liebevoll gestalteten Programmen – und natürlich dem Besuch des Christkinds – beginnen. Die festliche Stimmung hält bis Silvester an, begleitet von abwechslungsreichen Aktivitäten wie Stockschießen, Weihnachtskino, Gin-Tasting, Live-Musik und vielem mehr.

Ein weiteres Highlight ist der Waldwintermarkt im Kurwald, der vom 27. bis 29. Dezember 2024 jeweils von 16 bis 22 Uhr stattfindet. Hier bieten Handwerkskünstler ihre Arbeiten an, begleitet von kulinarischen Spezialitäten und Musik – der perfekte Ort, um die Magie der Winterzeit inmitten der Natur zu genießen.

Zum Jahreswechsel verwandeln sich alle drei Hotels in elegante Schauplätze der Silvestergala unter dem Motto „Blue Moon“. Der festliche Champagner-Empfang und eine glamouröse Nacht mit Livemusik und viel Unterhaltung bereiten den perfekten Rahmen, um stilvoll ins neue Jahr zu starten.

Den Abschluss dieser besonderen Zeit bildet die Neujahrswanderung am 1. Januar 2025, die den Gästen die Möglichkeit gibt, das neue Jahr mit frischer Energie und der Ruhe der Natur zu beginnen. Wer sich noch länger verwöhnen lassen möchte, taucht in den großzügigen Wellnesslandschaften der Resorts in das wohltuende Thermalwasser ein und tankt Kraft für das Jahr 2025.

Bild Weihnachtlich dekorierte Hotellobby Quelle: Resorts Bad Griesbach

