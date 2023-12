HIRBEN Naturlaub: Keine Lust mehr auf das Hamsterrad? Entspannte Wintertage im Hirben Naturlaub

Die Dolomiten – ein UNESCO Weltnaturerbe – sind für viele Wintersportler das Höchste der Gefühle. Gut, dass es hier im Pustertal das Eco-Aparthotel HIRBEN gibt. „HIRBEN Naturlaub“ öffnet Tür und Tor für Freiheitsgefühle, für easy going und „ich mach, was ich will“. Suiten in Vollholz mit allem, was Genießer brauchen, warten zum Einkuscheln und Wohlfühlen. In den eigenen vier Wänden entspannen, zur Ruhe kommen, in der Natur tief durchatmen, saunieren, schwimmen, in die verschneiten Berge gehen, alles ungezwungen und gemütlich, dafür ist das HIRBEN gemacht. Alltags-Aussteiger lassen sich in Wohlfühlräumen nieder, mit Frühstück und Alpine Dinner, nur mit Frühstück oder „ohne alles“, wie es in den „HIRBEN Naturlaub“ passt.

Aktiv erholen

Die, die es rauszieht in die Natur, haben es gut. Fabian, der Juniorchef des HIRBEN, ist immer zur Stelle. Mit Rat und Tat, mit Ideen und mit professioneller Begleitung. Gleich drei Skigebiete stehen zur Wahl: 3 Zinnen Dolomiten, Cortina d´Ampezzo und Kronplatz. Das HIRBEN bietet den bequemen Rundum-Service dazu: Skipassservice im Haus, mit dem Ski Pustertal Express geht es alle 30 Minuten von Niederdorf ins Skigebiet 3 Zinnen und auf den Kronplatz. Der Holidaypass mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln in ganz Südtirol gratis kommt noch dazu. Eine Naturlandschaft wie die rund um das

HIRBEN ist geradezu gemacht zum Winter- und Schneeschuhwandern. Das Bergpanorama der Dolomiten bildet die Kulisse dieser unvergleichlichen Winterwelt.

Langlaufen in Europas größtem Langlaufkarussell

In wenigen Schritten erreichen die Langläufer vom HIRBEN das größte Skilanglauf-Karussell Europas. Dolomiti Nordic Ski ist ein Verbund mit insgesamt 1.300 Kilometer Loipen in den Dolomiten. Das HIRBEN ist ein Mitglied der „Cross Country Ski Holidays“ und garantiert damit kompetente Beratung, passende Ausstattung und zahlreiche Extras rund ums Thema Langlaufen.

Herrlich lazy

Im HIRBEN kann man auch gut einmal einen Tag nur faulenzen. Oder man kommt àpres ski zum Wellnessen. 1.000 m2 für Körper, Geist und Seele, fünf Saunen, großzügige Ruhebereiche, ein traumhafter Außenpool mit Inneneinstieg und grandiose Ausblicke – da lässt die Entspannung nicht lange auf sich warten. Im Yoga-Raum Asanas zum Loslassen üben oder im neuen Fitnessraum trainieren – das HIRBEN gibt dem Ich-Sein Raum.

Das Küchenteam hält stets Ausschau nach den besten Lebensmitteln der Region, die frisch und knackig ins Haus kommen – möglichst in Bio-Qualität und auf kürzesten Wegen. Am Frühstücksbuffet erwarten die Gäste duftende Brötchen, Obst und Cerealien, Körner zum Selberschroten, Jogurt, Honig von den „HIRBEN Bienen“, Herzhaftes aus der Region und vieles mehr. Abends kommt das Alpine Dinner auf den Tisch – keine starren Menüs, vielmehr locker-flockige Themenabende und gemütliche Genüsse, die zum Erlebnis werden. Regionale Hausfrauenkost mit Mhm-Effekt, das passt zum „HIRBEN Naturlaub“. Gäste des HIRBEN probieren´s mal mit Gemütlichkeit – viel entspannen, viel in den Tag hineinleben, viel Natur erleben. Hier wissen Gastgeber, was Mensch von Zeit zu Zeit braucht.

Dolomiten-Langlauf (07.–21.01.24, 04.–11.02.24)

Leistungen: 7 Übernachtungen mit Halbpension, Langlaufticket für 7 Tage, 1 Stunde Technik-Training, 1.000 m² Wellnessbereich, Fitnessraum, 1 Raceservice von Kraler Sport, Aktiv-Wochenprogramm, Holidaypass u. v. m. – Preis p. P.: ab 1.072 Euro

Hirben Aktivwoche (11.02.–03.03.24)

Leistungen: 7 Übernachtungen mit Halbpension, 2 Aktivitäten mit dem Juniorchef Fabian, 1.000 m² Wellnessbereich, Fitnessraum, Holidaypass u. v. m. – Preis p. P.: ab 973 Euro

Schneeschuh-Abenteuer in den Dolomiten (21.01.–04.02.24, 03.–24.03.24)

Leistungen: 7 Übernachtungen mit Halbpension, 2 geführte Schneeschuhwanderungen mit dem Juniorchef Fabian, 1.000 m² Wellnessbereich, Fitnessraum u. v. m. – Preis p. P.: ab 886 Euro

Bild Fotograf Manuel Kottersteger Hirben Naturlaub

Quelle © mk Salzburg