Kerstin Alexandra Vertriebspartnerin PM International im Interview mit Markus Elsässer

Stell dich doch kurz unseren Lesern vor!

Kerstin Alexandra: In Sozialmedia bin ich als die Mut Macherin bekannt und im Networkmarketing als die Leaderin mit Herz. Ich Kerstin Alexandra (48 Jahre jung) wohne mit meinen 3 Söhnen (21,12,9) im Süden von Berlin. Ich liebe die Natur und verbringe viel Zeit mit unserem Bardino – Mix im Wald. Als alleinerziehende Jungs Mama verbringe ich viel Zeit mit meinen Jungs mit sportlichen Aktivitäten.

Nach meiner Ausbildung bei der Berliner Polizei habe ich sehr schnell erkannt das ich mehr vom Leben möchte als 40 Jahre in einem System zu verweilen, was mich langfristig unglücklich macht. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie und war seitdem aus scheiden bei der Polizei über 10 Jahre im Vertrieb als freiberufliche Teamleiterin / Kommunikationstrainerin im Verlagswesen / Promotion / Abo Marketing tätig.

Als mein dritter Sohn zur Welt kam habe ich mich für einen neuen Weg entschieden, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Der Flug mit 3 Monate alten Baby ging nachWien, wo ich mich zur Kanga Trainerin ausbilden lassen habe (Ganzkörper Workout für frischgebackene Mamas) 5 Jahre später habe ich Network Marketing kennen und lieben gelernt.

Wie bist du zum Network Marketing gekommen?

Kerstin Alexandra: 2017 hat mich Network Marketing gefunden. Ich hatte keinen Plan, das es so was überhaupt gibt. Während meiner Zeit als selbstständige Trainerin habe ich sehr oft darüber nachgedacht, was mal wäre, wenn ich aus gesundheitlichen Gründen meine Kurse nicht mehr geben kann. Ich war nur nicht bereit, Zeit gegen Geld zu tauschen. Die Zeit mit meinen Kindern ist mir sehr kostbar.

Ich war auf der Suche nach einer Möglichkeit Karriere und Kinder zu vereinbaren, jedoch glaubte ich nicht, das es so was gibt. Meine damalige Sponsorin ist mir bei Facebook über den Bildschirm geflattert durch ihre Live Videos und ich bin heute noch unglaublich dankbar für diese Begegnung.

Wie lange machst du schon Network Marketing?

Seit Februar 2017

Was hat dich in deiner Jugend am meisten geprägt?

Kerstin Alexandra: Ich konnte es kaum abwarten 18 zu werden, um endlich frei zu sein und mein Ding zu machen. Ich war eine Träumerin einer besseren Welt, wo Gerechtigkeit eine große spielt.Auch wenn ich vermutlich so sagt man es zu den coolen in der Schule gehörte, habe ich mich auch dort für die Schwächeren stark gemacht. Mein Elternhaus hat mich geprägt und ich wusste ganz genau, was ich in meinem Leben nicht wollte. Ich bin meinen Eltern dennoch sehr dankbar, weil sie immer an mich geglaubt und mich auf meinem Weg unterstützt haben.

Warum hast du dich für PM International entschieden?

Kerstin Alexandra: Bewusst habe ich mich nicht entschieden, denn ich hatte nicht die Intention, mit PM ein Business zu starten. Die Firma war mir bekannt, dennoch war ich die größte Skeptikerin, was Nahrungsergänzung angeht. Ich war aufgrund gesundheitlicher Probleme durch eine Gebärmutter OP im Jahr 2019 auf der Suche nach einer Lösung. Die Produkte haben mich innerhalb weniger Tage mit großartigen Resultaten überzeugt. Die neugewonnene Lebensqualität ist in Worte kaum auszudrücken.

Naja, und da ich ja die letzten Jahre über Sozialmedia eine Community aufgebaut habe mit denen ich meine Freude geteilt habe wurde mir bewusst welchen Mehrwert die Produkte auch für andere bedeuten könnte. Die Firma ist richtig toll und ich schätze sehr die Bodenständigkeit der Gründer. Das soziale Projekt für die World Vision, wo sich PM einsetzt, rundet das Ganze für mich ab und ich weiß das hier ein Zuhause gefunden habe.

Welche Produkte findet der Kunde bei PM International?

Kerstin Alexandra: Produkte, die du selbst erleben musst, um zu spüren, was es mit dir macht. Magic Drinks, die auf Zellebene wirken und so einfach anzuwenden sind wie Zähneputzen. Du putzt doch täglich Zähne oder? Morgens ein Zauberdrink, abends ein Zauberdrink und zwischendurch den Power Magicdrink. Du lachst vermutlich gerade …nein ohne Witz, das ist wie mit Obelix und sein Zaubertrank sofortige Energie spürbar durch unser einzigartiges Nährstofftransportkonzept (NTC) Es bringt die Nährstoffe immer genau dann, wenn sie gebraucht werden, genau dorthin wo sie gebraucht werden – auf die Zellebene. Produkte für die Schönheit von innen und außen!

Welche Fähigkeiten sollte man mitbringen, um im Network Marketing erfolgreich zu werden?

Kerstin Alexandra: Um zu starten, erfordert es keinen besonderen Fähigkeiten, außer der erste wichtige Punkt die 4 MM s das du Menschen mögen solltest. Alles andere ist erlernbar. Um hier erfolgreich zu werden, musst du ein Leader / in sein LEADING BY EXAMPLE.

Du bist für dein Team, dein Follower eine Vorbildfunktion und wirst beobachtet. Menschen, die hier nur bla bla bla machen und sich auf ihre kleinen Erfolge ausruhen und das Team machen lassen, werden nicht erfolgreich. Das Prinzip, welches mich auch so begeistert ist das Teamwork. Ich liebe es, gemeinsam Teamziele zu kreieren und sie gemeinsam zu erreichen. Ein PEOPLE HELP PEOPLE Business was mit gegenseitigem Respekt auf Augenhöhe geführt werden sollte.

Wo siehst du die Vorteile von Network Marketing?

Kerstin Alexandra: Ganz klar die zeitliche und finanzielle Freiheit. Träumst du schon immer davon den Tag stressfrei zu starten? Gerade wir Mamas werden jetzt YES antworten. Kein morgendliches abgehetzte, damit du es pünktlich zur Arbeit schaffst. Krankes Kind? Unschön, jedoch für dich keine Herausforderung. Die zeitliche Freiheit ist von unschätzbarem Wert, der dich auch viel entspannter im Umgang mit deinen Kindern macht.

Stell dir vor, du wirst in Zukunft dein Business um dein Familienleben bauen und nicht dein Familienleben um deine Arbeit. Verstanden?!Hier können kleine und auch große Träume Realität werden. Ein Plan B in der jetzigen Zeit unermesslich. Ich als alleinerziehende Mama bin unglaublich dankbar für diese Chance, denn ich arbeite, wann ich will und wo ich will. Heute in Berlin und morgen in Spanien oder wo auch immer ich gerade in der Welt unterwegs bin.

Hattest du vor PM schon mal Kontakt zu Network Marketing?

Kerstin Alexandra: 100 % und ich bin dankbar das ich über 3 Jahre sehr erfolgreich mit einem amerikanischen Beautyunternehmen zusammenarbeiten konnte. Das war meine erste Firma im Bereich Networkmarketing und ich empfinde tiefe Dankbarkeit für die Gründer dieser Firma, denn die Mission war 2017 der Grund, warum ich mich der Firma angeschlossen habe. Ich durfte so viel über den Geschäftsaufbau über Sozialmedia lernen.

Als ich mich damals registriert habe, war ich an einem Tiefpunkt in meinem Leben durch verschiedene Schicksalsschläge. Alopecia Areata (kreisrunder Haarausfall), Trennung vom süchtigen Partner, Tod meiner MOM, Tod meiner kleinen 19 jährigen Nichte und ihrem Baby, plötzlich alleinerziehend von 3 Kindern und dann kam diese Firma in mein Leben, die in nur 2 Jahren alles in meinem Leben verändert hat. Das erste Jahr war mein Seelenjahr, wo ich im Heilungsprozess war.

Die täglichen Live Videos und meine Community haben mir sehr geholfen, auch wenn sie mir immer geschrieben haben das ich ihnen so sehr helfe, mit meiner Sichtbarkeit und Transparenz über mein Leben zu sprechen. Im zweiten Jahr war ich so gestärkt, das ich bereits unter den 2 % der Topleader weltweit in meiner Firma gehörte. Alles Teamarbeit mit meinen großartigen Tiger Team.

Was sind deiner Meinung nach die größten Fehler, die Neueinsteiger im Network Marketing machen?

Kerstin Alexandra: Sie denken zu viel nach, was andere von ihnen denken könnten und kommen nicht ins Handeln. Lassen sich ablenken – anstatt der täglichen erforderlichen Schritte abzuarbeiten, verlieren sie sich in Sozialmedia und bekommen Stress mit ihrem Partner. Er denkt das sie nur am Handy hängt und hat meist keine gute Meinung vom Networkmarketing. Wer nicht lernbereit ist und für alles, was er NICHT macht, eine Ausrede findet, wird hier langfristig keinen Erfolg haben. Du brauchst ein Kommittent mit dir selbst!!!!

Liebe Kerstin, du bist sehr aktiv auf Sozialmedia, auf welchen Plattformen findet man dich und welchen Erfolg hast du dadurch?

Ich liebe es, als Mama über Sozialmedia zu arbeiten und habe Network Marketing 2017 so kennen und lieben gelernt. Für mich persönlich bieten die Plattformen Facebook und Instagram alles, was du brauchst, um dir ein erfolgreiches Onlinebuisness aufzubauen. Noch nie war es so einfach mit den Tools, die jedem zur Verfügung stehen, eine Community aufzubauen. Menschen folgen Menschen und nicht dem Produkt oder der Firma.

Mein Erfolg ist meine Authentizität, meine Inspiration, meine Sichtbarkeit, meine Beständigkeit.Ich nehme meinen Follower durch die Story Funktion ein Stück mit in mein Leben und bekomme sehr viel Feedback oder auch mal Fanpost, worüber ich mich sehr freue. Ja ich mache sehr viel Mut und verstreue Lebenslust und Positivität. Man sieht allerdings auch mal meine verletzliche Seite, wenn ich mal wieder ein intensives, transformieren des Coaching mache. Ich liebe persönliche Weiterentwicklung.

Wie wichtig ist die Familie für deinen Erfolg?

Kerstin Alexandra: ERFOLG BEGINNT ZU HAUSE: Meine Kinder sind ein sehr großer Bestandteil meines Erfolgs. Sie bekommen es seit Jahren hautnah mit, wie ich mir ein Familybuisness von zu Hause aufbaue. Ohne meine Kinder wäre ich nicht so erfolgreich, denn sie sind mein WARUM, mein MAGNET, den ich in meinem Herzen trage und der mich jeden Tag voller Begeisterung, Freude und Liebe mein Business rocken lässt. Sie finden das cool, was ich hier mache, trinken freudig die Zauberdrinks und sind wirklich jeden Tag so dankbar, dass ich immer Zeit habe und für das was ich uns aufbaue.

Wie hat sich dein Team in den letzten Jahren verändert?

Kerstin Alexandra: Ich arbeite nur mit Herzensmenschen zusammen. Während ich zu Beginn meiner Karriere jeden ohne Prüfung meines Heartset im Team hatte, höre ich heute auf mein Bauchgefühl und entscheide, ob die Person ins Team passt oder nicht. Ich bevorzuge die Arbeit mit Pfeil und Bogen. Maschinengewährtechnik nur um nach außen zu glänzen? Nein! Ich baue hier langfristig ein Geschäft auf und mein Ziel ist es, meine Partner in ihre Schöpferkraft zu bringen, um sich das Leben aufzubauen, was sich von ganzem Herzen für sich und ihre Familie wünschen.

Vor allem liegt mein Fokus heute auf alleinerziehende Mamas und Papas, denn sie haben ein großes WARUM. Sie möchten raus aus ihrer Situation keine Zeit für ihr Kind / er zu haben und meistens zu wenig Geld am Ende des Monats. Ja, das liegt mir sehr am Herzen, denn für mich sind das die stärksten Menschen unserer Gesellschaft mit den größten Einschränkungen. Oft sind sie sich ihrer Stärke nicht bewusst und genau da komme ich ins Spiel, um ihnen die Augen zu öffnen und sie aus dem Opferdenken Dasein hinein ins“ Für mich ist alles möglich“ Macherdenken zu holen. WOW, was da auf einmal für Menschen sichtbar werden, die für ihre Ziele losgehen – Gänsehautfeeling

In welchen Ländern bist du aktiv?

Kerstin Alexandra: Ich baue aktuell in der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz und Spanien + Dänemark auf. Mein Ziel ist es, mich weiter auszubauen und global aufzubauen.

Wie arbeitest du? Online / Liste Leute / Direktkontakt

Kerstin Alexandra: 99 % online über Facebook & Instagram + WhatsApp. Wie genau ich erfolgreich mein Business aufbaue, teile ich mit allen neuen Teampartnern und zeige ihnen wie sie mit nur 1 Stunde täglich ihren Plan B aufbauen, der in 1-3 Jahren zu ihren Plan A werden kann. Ich persönlich mag keine Listen, wo Namen vom Bäcker, Postboten, Schulfreunde etc. draufstehen und arbeite auch nicht damit. Ich nutze eine andere Strategie, wo mich die Menschen ansprechen!

Wie wichtig sind Events, Workshops und Trainings für den Erfolg jedes Einzelnen?

Kerstin Alexandra: Bei PM International für jeden zugänglich. Wir sind am Puls der Zeit und bestens ausgestattet (App PM TV), um teilnehmen zu können. Ich persönlich finde es wichtig, sich mit der Firma, den Führungskräften und den Teampartner zu verbinden. Nochmal das hier ist kein Geschäft für Einzelkämpfer. Nur gemeinsam im Team werden wir erfolgreich! Gemeinsame Erfolge feiern auf Events schweißt zusammen. Events sind eine superGelegenheit, diesee Energy von Menschen zuspüren, diee dasselbe Ziel haben (natürlich hat jeder sein individuelles) Trainings helfen besonders neuen Teampartnern und können sehr wertvoll sein

Welche Bücher kannst du persönlich für die Weiterbildung empfehlen?

Da lächle ich gerade in mich hinein, denn ich liebe lesen. Mein Herz geht auf

Okay brandaktuell – geh jetzt auf deinen Lieblingsbuchhändler und bestelle dir von

Tobias Beck UNBOX your Networkmarketing (Pflichtlektüre) lerne von den Highperformer im Networkmarketing

Bodo Schäfer – die Gesetze der Gewinne 30 Gesetze mega zusammengefasst für dein Mindset

Tony Robbins – Grenzenlose Energie. Ein Buch mit so viel Mehrwert -die Gebrauchsanleitung für dein Leben

Diese beiden Bücher so wundervoll in eine Geschichte verpackt, empfehle ich dir zusätzlich

*John Milton Fogg – Der beste Networker der Welt

*John Strelecky -Das Café am Rande der Welt

Welche 3 Tipps hast du für Jungunternehmer?

Kerstin Alexandra: Wenn du mit der Zeit gehen willst, dann starte im Network Marketing! Wenn du auf Sozial Media Zeit verbringst, dann nutze deine Zeit und starte dein eigenes Onlinebuisness! Wenn du das Ziel hast, später eine Familie zu gründen, dann starte jetzt im Network Marketing, um dir zeitliche und finanzielle Freiheit zu erarbeiten. Als Mama oder Papa wirst du dankbar sein.

Wo siehst du dich in den nächsten 5 Jahren?

Kerstin Alexandra: Ich werde dort Leben wo es immer warm ist und ein Retreat für Alleinerziehende anbieten. In den nächsten 5 Jahren werde ich vielen Partnern geholfen haben, ihr Traumleben aufzubauen. Es wird ein eigener Podcast entstehen und ich werde ein Buch schreiben. Bei PM International werde ich die Karrierestufe Champions League erreichen

Premium Networker Kerstin Alexandra