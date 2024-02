KI als sicherer Knock-Out für die Marketingbranche? – Haben sich Marketingagenturen bald erledigt?

Münchner Agentur für Videomarketing und Erklärfilme LOFT FILM testet derzeit den optimalen Einsatz Künstlicher Intelligenz in ihrer Branche und stellt Weichen für die Zukunft

Künstliche Intelligenz verändert derzeit unsere Welt. Für manche Branchen könnte das besonders einschneidende Veränderungen bedeuten: Werden Marketingagenturen beispielsweise bald überflüssig sein, weil Roboter alle Texte schreiben, Videos produzieren und Webseiten bauen? Wie sehr müssen Werbefachleute um ihre Existenz bangen?

„Die Antwort ist, sie müssen es nicht“, sagt Jonas Eisert, Geschäftsführer der LOFT FILM GmbH.

Mit seinem Unternehmen für Videomarketing und Erklärfilme testet er derzeit verschiedene KI-Tools und rüstet sich für eine Zukunft, aus der KI nicht mehr wegzudenken sein wird. „Der Schritt wird kommen“, sagt er. „Aber es müssen weder Werbetexter noch Marketingagenturen deshalb um ihre Jobs bangen. Sie müssen sich allerdings umentwickeln. So wird aus dem Drehbuchautor beispielsweise ein Drehbuchprompter und – Korrigierer. Denn auch wenn die KI das Schreiben des Textes übernehmen wird, braucht es am Ende jemanden, der das Geschriebene einschätzt und sicherstellt, dass damit auch die richtige Zielgruppe erreicht wird.“

Indem er ganz bewusst und zu einem sehr frühen Zeitpunkt begonnen hat, KI effizient zu nutzen, verfügt Eisert bereits über sehr umfangreiche Erfahrungswerte dazu. „Fachleute werden schlichtweg anders agieren. Künstliche Intelligenz ist immer nur so gut, wie wir sie machen“, weiß er. „Sicher kann die KI einen Text schreiben. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass sie richtig geprompted wird. Jemand muss der KI sagen, was zu tun ist und muss dafür der KI die richtigen Parameter vorgeben – beispielsweise welchen sprachlichen Umgangston es mit der entsprechenden Zielgruppe zu beachten gibt, wie die Zielgruppe tickt und was ihre Wünsche und Interessen sind. Aber auch, welche Dinge unbedingt herausgelassen werden sollten.“

Eisert sieht damit einhergehend eine Veränderung in der beruflichen Qualifikation seiner Leute: Sie müssen einerseits weiterhin die Zielgruppe und deren Bedürfnisse und Probleme genau verstehen. Andererseits benötigen sie die Fähigkeit, die KI entsprechend dieser Kenntnis genau zu prompten. „Die KI wird niemals das umfassende Verständnis einer Zielgruppe entwickeln können, wie ein Marketingfachmann mit so und so vielen Berufsjahren und Projekten Erfahrung.“

So hat Eisert auch die Erfahrung gemacht, dass KI-generierte Texte entsprechend Korrektur gelesen werden müssen. Ein Fachmann muss den Text auf Herz und Nieren prüfen und schauen, was im Hinblick auf die entsprechende Zielgruppe geändert werden muss. „Wirklich gute Ergebnisse haben wir nur dank entsprechender Fachleute, die erkennen, ob etwas verkaufspsychologisch funktioniert.“

Für Jonas Eisert ist die KI daher eine Art persönlicher Assistent, der den Mitarbeitern Zeit spart und zeitintensive Arbeiten abnimmt, dafür aber angeleitet werden muss.

Angst macht die KI ihm keine – ohnehin ist man im Marketing immer Trends und Veränderungen ausgesetzt, wie zuletzt auch dem Social Media- und TikTok-Boom. „Seitdem die Menschen Kanäle wie TikTok oder youtube konsumieren, hat sich ihre Aufmerksamkeitsspanne und ihr ganzes Verhalten im Aufnehmen von Inhalten verändert“, weiß Eisert. „Wir alle sind längst darauf trainiert, den Großteil unserer Informationen aus 60-sekündigen Videos zu filtern. Darauf muss auch die Unternehmenswelt reagieren, wenn sie erfolgreich bleiben möchte.“

Seinen Branchenkollegen möchte er dazu eines mitgeben: „Für uns Kreativschaffende sollte es daher normal sein, sich gut an Veränderungen anpassen und sie bestmöglich für sich nutzen zu können. Wer das schafft, wird langfristig erfolgreich sein. Auch mit KI – oder sogar dank ihr.“

Die LOFT FILM GmbH ist auch dazu ein florierendes Beispiel: Die Agentur hat sich innerhalb weniger Jahre zu einer der größten in ihrem Bereich entwickelt und verfügt über 50 Mitarbeiter aktuell, weitere sollen in naher Zukunft hinzukommen. Dem Unternehmen wurde für dieses Jahr der begehrte Focus Wachstumschampion Award verliehen.

Bild:Loft Film GmbH-Geschäftsführer Jonas Eisert bei den letzten Loft Film Days

Bildquelle: Loft Film GmbH

Quelle:Rosenheim Rocks