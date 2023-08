Die Veröffentlichung der Quartalszahlen von Nvidia kommentiert Roman Przibylla, Partner bei CAT Financial Products :

Nvidia übertraf gestern nachbörslich einmal mehr alle Schätzungen und prognostiziert einen unglaublichen Umsatzanstieg von 170% in diesem Quartal, getrieben von der Nachfrage nach KI-Chips. Besonders das Geschäft mit Rechenzentren trug zu diesem durchweg überzeugenden Ergebnissen bei. Der Umsatz im Rechenzentrumsgeschäft stieg um 171% im Jahresvergleich auf 10,32 Milliarden US-Dollar. Nvidia-Aktien stiegen nachbörslich um fast 10% auf über 510 US-Dollar und hielten sich dort hartnäckig.

Die starke Performance und Prognose von Nvidia zeigen, wie zentral sich das Unternehmen für den Generative-AI-Boom entwickelt hat. Die A100- und H100-KI-Chips von Nvidia sind essentiell für den Aufbau und Betrieb von KI-Anwendungen wie ChatGPT. Die Umsätze im zweiten Quartal haben sich im Jahresvergleich verdoppelt und sind im Vergleich zum vorherigen Quartal um 88% gestiegen.

Nvidia setzt damit seinen Trend im KI-Bereich fort und widerlegt alle Kritiker erneut. Und diese waren vor der Veröffentlichung der Zahlen besonders laut. Die hohe Bewertung und mehr als 220% Performance in diesem Jahr sei völlig übertrieben hiess es gestern noch am Finanzplatz. Ich habe mich offiziell in unserem Podcast Format „znüni“ bereits im Vorfeld der Zahlen für ein gutes Ergebnis, einen positiven Ausblick und weiter steigende Kurse ausgesprochen. Denn wenn alle erwarten, dass die Rally doch nun endlich mal vorbei sein muss, kommt es meist anders. Nvidia liefert einmal mehr den Beweis dafür.

KI-Boom befeuert Nvidia-Aktienkurs

Foto von Roman Przibylla (Quelle: CATFP)

