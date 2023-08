Die neuen Adventskalender von Freche Freunde sind da!

Freche Freunde Adventskalender 2023: Obst und Gemüse statt Schokolade und Co.

Alle Jahre wieder stellt Freche Freunde unter Beweis, dass Adventskalender für Kinder auch ohne Schokolade Spaß machen. Deshalb bringt der Berliner Kindernahrungshersteller auch in diesem Jahr seinen beliebten Adventskalender in die Läden – sowie eine Special Edition exklusiv bei dm für kleine Entdeckerinnen und Entdecker.

Wie immer verstecken sich hinter den 24 Türchen die beliebtesten Bio-Snacks von Freche Freunde mit jeder Menge Obst und Gemüse – angefangen von Quetschies über Fruchtchips bis hin zu Fruchtriegel und vieles mehr. Kleine Spiele sorgen für zusätzlichen Spaß und fördern eine frühe Freundschaft mit Obst und Gemüse sowie gemeinsame Familienmomente. Denn in einer Zeit, in der Plätzchen, Schokolade & Co. Hochsaison haben, möchte Freche Freunde dafür sorgen, dass Obst und Gemüse nicht zu kurz kommen. Nach der Adventszeit kann der Freche Freunde Adventskalender weiterverwendet werden. Denn mit den Schachteln können Kinder anhand eines Plans eine Stadt erbauen.

Der Freche Freunde Adventskalender ist für 29,99 Euro ab Oktober in ausgewählten Supermärkten, Drogerien und online erhältlich. Maße: 366x507x65 mm.

Dieses Jahr neu und nur bei dm: Der Freche Freunde Adventskalender für kleine Schatzsucherinnen und Schatzsucher

Für alle, die in der Adventszeit ein kleines Abenteuer erleben möchten, gibt es den Freche Freunde Adventskalender als Special Edition – und zwar als Schatzkiste mit spannenden Rätselboxen anstatt den üblicherweise durchnummerierten Türchen. Eine Schatzkarte führt kleine Entdeckerinnen und Entdecker mit Hilfe von frechen Bildrätseln zu den richtigen Boxen. Darin verstecken sich – wie soll es auch anders sein – jede Menge Bio Snacks von Freche Freunde sowie Spielspaß rund um das Thema Obst und Gemüse. Und das beste: Die Schatzkiste in Holzopitk kann auch nach der Adventszeit zum Verstecken und Aufbewahren von Spielsachen und weiteren kleinen Schätzen weiterverwendet werden und hat obendrein noch ein spannendes Geheimfach.

Die Special Edition des Freche Freunde Adventskalenders im Schatzkistenformat ist für 39,99 Euro ab Oktober exklusiv bei dm Deutschland und Österreich erhältlich. Maße: 350x290x140 mm.

