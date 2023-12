Kipu Quantum 10,5 Millionen für deutsches Quantensoftware-Unternehmen

Das deutsche Quantensoftware-Unternehmen Kipu Quantum gab heute den Abschluss einer Investitionsrunde in Höhe von 10,5 Millionen Euro bekannt. Das in Karlsruhe und Berlin ansässige Start-up entwickelt und komprimiert Algorithmen, die für den Betrieb von enorm leistungsfähigen Quantencomputern benötigt werden. Kunden aus der Pharma-, Chemie-, Logistik- und Finanzbranche können so bereits heute hoch komplizierte Prozesse auf existierender Quantenhardware anwenden. Damit wird die Zeit bis zur Marktreife von Quantencomputern radikal verkürzt. Die Erfolge des Teams um die Gründer Enrique Solano, Tobias Grab und Daniel Volz sind das Ergebnis von mehr als zwei Jahrzehnten engagierter Forschung, wissenschaftlichem Know-how und einzigartiger Branchenerfahrung.

Die Finanzierungsrunde wurde von HV Capital und DTCF angeführt, mit Beteiligung der bestehenden Investoren Entrada Ventures, Quantonation und First Moment Ventures. Darüber hinaus beteiligten sich auch Onsight Ventures und QAI Ventures. Kipu Quantum wird die Finanzierung nutzen, um sein Team aus weltweit führenden Quantenwissenschaftlern, -forschern und -ingenieuren weiter auszubauen. Ziel ist es, den Entwicklungsprozess von industriell-nutzbaren Quantencomputern um weitere Jahre zu verkürzen.

Quantencomputer haben das Potenzial, die Welt zu verändern, da sie in der Lage sind, bislang hochkomplexe Rechenaufgaben in kürzester Zeit zu lösen. Für Fragestellungen in industriellem Maßstab muss die Leistung der Quantenprozessoren jedoch noch deutlich gesteigert werden. „Die massiv komprimierten Algorithmen von Kipu Quantum ermöglichen den Einsatz heutiger Quantenprozessoren in verschiedenen Branchen, ohne auf größere Quantencomputer warten zu müssen. „Dafür entwickeln wir Algorithmen, die auf spezifische Hardware sowie auf das jeweilige Anwendungsfeld zugeschnitten sind“, erklärt Enrique Solano, Gründer von Kipu Quantum und wissenschaftlicher Leiter eines Teams aus 16 promovierten Quantencomputerexperten.

Das Team von Kipu Quantum hat mit dem Ansatz einen neuen Weltrekord für die Proteinfaltung aufgestellt. Es übertraf damit den bisherigen Rekord von IBM, das neben Pasqal und QuEra auch Hardware-Partner von Kipu Quantum ist. „Unser Team hat fast 25 Jahre in die Forschung investiert, um mittels Quantencomputing Lösungen für real existierende Geschäftsprobleme zu finden und drastische Verbesserungen gegenüber konkurrierenden Algorithmen zu erreichen. Dies betrifft Bereiche wie die Simulation chemischer und biologischer Prozesse, mechanischer Systeme oder komplexer Optimierungsprobleme“, sagt Daniel Volz, CEO von Kipu Quantum, der zuvor bei McKinsey & Company die globalen Aktivitäten im Bereich Quantencomputing in verschiedenen Branchen aufgebaut hat. „Wir haben ein starkes Team aufgebaut und unsere Technologie bei industriellen Großkunden wie BASF eingeführt.“

Hermann Hauser, Unternehmer und Risikokapitalgeber sowie Mitbegründer von Acorn Computers und damit Pionier bei der Entwicklung des ARM-Mikroprozessors, stieg über Onsight Ventures als neuer Investor ein. „Ich bin begeistert von der innovativen Technologie und dem talentierten Team hinter Kipu Quantum und freue mich sehr, Teil dieser aufregenden Reise zu sein und den weiteren Weg zu begleiten.“

Maxi Pethö-Schramm von HV Capital sagt: „Das Gründer-Trio von Kipu Quantum vereint weltweit führende Forschung, ein tiefes Verständnis der Kundenprobleme, und Erfahrung in der Kommerzialisierung von Zukunftstechnologien. Das versetzt Kipu Quantum in die Lage, ein Quantensoftwareprodukt mit neuem Geschäftswert herzustellen.“

„Wir investieren in das transformative Potenzial der Quantencomputertechnologie, um Bereiche voranzubringen, in denen die traditionelle Datenverarbeitung an ihre Grenzen stößt. Der Ansatz von Kipu Quantum entspricht unserer Vision einer Zukunft, in der Quantencomputing Durchbrüche in Bereichen wie der Arzneimittelforschung beschleunigt“, so Tobias Faupel, Co-Geschäftsführer des DeepTech & Climate Fonds.

Bild Kipu Quantum: Team

Quelle MSL Group