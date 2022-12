Kloster Kitchen geht bei Eurowings Discover an Bord

Bereit für den Abflug! Kloster Kitchen ist ab dem 1. Dezember 2022 in der Business Class der Ferienfluggesellschaft Eurowings Discover erhältlich.

Damit knüpft das Getränke-Start-up an seinen bisherigen Erfolg an und erschließt einen neuen Absatzkanal. Bisher konnten die beliebten Ingwer Shots von Kloster Kitchen vor allem am POS sowie im eigenen Online-Shop erworben werden. Durch die strategische Partnerschaft mit dem Ferienflieger der Lufthansa Group kommen Konsumenten in den nächsten sechs Monaten auch auf 10.000 Meter Höhe in den Genuss des scharfen Wachmachers.

Ob Las Vegas, Windhoek oder Vancouver: Der co-gebrandete Ingwer Shot Classic (1SHOT 30 ml) von Kloster Kitchen und Eurowings Discover geht ab Anfang Dezember auf Reisen und wird Urlaubern bereits vor Ankunft in ihrer Traumdestination den optimalen Kraftschub verleihen. Denn der Ingwer Shot wird vor Landung allen Gästen in der Business Class auf Langstreckenflügen kostenlos angeboten, damit sie neue Energie tanken können, um optimal in den Urlaub zu starten.

Abgerundet wird die Kooperation mit einer crossmedialen Social-Media-Kampagne auf den Kanälen von Kloster Kitchen. Unter dem Motto „Shot goes around the world“ wird die Reise des Kloster Kitchen Ingwer Shots in den nächsten Wochen und Monaten begleitet. Die Crew des Ferienfliegers wird unterschiedlichen Content mit den Ingwer Shots produzieren und sie als den perfekten Begleiter für unterwegs in Szene setzen. Außerdem werden die jeweiligen Destinationen sowie ihre Besonderheiten auf den Social-Media-Kanälen ausgespielt.

Erfolgsversprechendes Konzept

Bereits zum dritten Mal geht das Getränke-Start-up Kloster Kitchen eine co-gebrandete Kooperation ein und baut damit sein New Business Geschäft kontinuierlich aus. Für die Partnerschaft wurde das Flaschendesign des Ingwer Shot Classic (1SHOT 30 ml) individualisiert und an die Farbgebung des Eurowings Discover Logos angepasst. Am Inhalt beziehungsweise an der Klosterrezeptur von Kloster Kitchen wurde nichts verändert, sodass alle Fluggäste der Business Class in den Genuss der Shots mit echten Ingwerstückchen kommen und sich eine Auszeit gönnen können.

Denn der Ingwer Shot bietet neue Kraft nach einem stressigen Alltag und ermöglicht es, das Beste aus sich herauszuholen. Übrigens sind sie vegan und in Bio-Qualität. „Wir haben seit unserer Gründung über 42 Millionen Portionen verkauft und sind sehr schnell gewachsen. Aufgrund der positiven Resonanz aus dem Markt war es für uns der nächste logische Schritt, weitere Vertriebswege zu erschließen und unser New Business Geschäft zu erweitern.

Daher freuen wir uns sehr, mit Eurowings Discover eine Co-Branding-Kooperation umzusetzen und unsere Ingwer Shots einer noch breiteren Zielgruppe anzubieten. Denn unser Anspruch ‚Hol das Beste aus Dir raus‘ passt perfekt zur Erwartungshaltung von Urlaubern“, sagt Julia Stöver, Key Account Managerin New Business bei Kloster Kitchen. Auch in Zukunft sind weitere co-gebrandete Partnerschaften geplant.

„Wir freuen uns den Kloster Kitchen Ingwer Shot an Bord unserer Business Class anbieten zu können. Bei Eurowings Discover sind wir stets auf der Suche nach innovativen Angeboten für unsere Gäste, damit bereits die Zeit an Bord zur besten Zeit des Jahres wird“, sagt Patrick Door, Lead Onboard Product bei Eurowings Discover.

Quelle Hansmann PR