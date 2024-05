Kölner Start-up bNear wird Teil eines europaweit führenden Microsoft-App- Spezialisten

bNear.io ist das erste digitale Office, das perfekt in Microsoft Teams integriert ist. Das revolutionäre Produkt des Kölner Start-ups ist ab sofort Teil des Microsoft-App-Spezialisten Solutions2Share GmbH. Damit ist bNear das erste Venture von allygatr, das einen erfolgreichen Exit geschafft hat.

bNear hat die Arbeitsweise während der Pandemie revolutioniert. Ihr digitales Büro, das perfekt in Microsoft Teams integriert ist, ermöglicht es Unternehmen, effektiv und effizient im Homeoffice zu arbeiten. allygatr ist seit gut einem Jahr am Kölner Start-up investiert und hat das Gründer-Team beim Exit-Prozess unterstützt. Die Innovation der Kölner wird jetzt in das Portfolio von Softwarelösungen der Solutions2Share GmbH aufgenommen.

bNear hat in neuem Umfeld große Wachstumschancen

“Ein Verkauf ist keine Selbstverständlichkeit, gerade in diesem besonders fürs Start-ups herausfordernden Marktumfeld”, weiß allygatr-Founder und CEO Benjamin Visser. “Es ist eine beachtliche Leistung von Malte Hendricks und seinem Team, dass sie mit Solutions2Share einen strategischen Käufer für ihre Lösung gefunden, der bNear künftig große Wachstumschancen ermöglicht.”

Die Gründer von bNear hatten 2023 erfolgreich über eine Millionen Euro eingesammelt, neben allygatr unter anderem von Flossbach von Storch und der NRW.Bank. Zwischenzeitlich beschäftigte bNear elf Mitarbeitende. Große Kund:innen aus verschiedenen Branchen wie dem Einzelhandel, der Telekommunikation oder der Immobilienwirtschaft setzen auf das digitale Office mit Microsoft Teams-Integration.

allygatr sieht bNear in guten Händen

“Wir sind allygatr sehr dankbar für die Unterstützung in der gesamten Zeit, besonders Benjamin Visser. Er und sein Team haben uns bis in den Verkaufsprozess unterstützt, um das Beste für bNear zu erzielen”, sagt Malte Hendricks, Geschäftsführer und Co-Founder von bNear. “Unser Dank gilt natürlich auch allen anderen Investor:innen, Kund:innen und Mitarbeitenden für ihre Unterstützung und ihr Engagement”, so Hendricks.

Die Solutions2Share GmbH bietet bNear nun das Umfeld, was es für die nächsten Jahre braucht. “Wir geben unsere Lösung in die besten Hände”, so Hendricks.

“Die Solutions2Share GmbH kann durch bNear zu Wettbewerbern nicht nur aufschließen, sondern mit der besten digitalen Office-Lösung in Microsoft Teams auch an ihnen vorbeiziehen”, freut sich Christian Groß, Geschäftsführer der Solutions2Share GmbH. “Für unsere Kunden ermöglicht bNear ganz neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Eine klassische Win-Win-Situation für alle.”

Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Geschäftsführer Hendricks und sein Team werden den Übergabeprozess noch begleiten, bis bNear vollständig in das Angebot der Solutions2Share GmbH integriert ist.

Bild: Founder

Quelle:allygatr GmbH