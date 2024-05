KI-Start-up Nexoya gewinnt I-COM Data Startup Challenge

I-COM, das Global Forum for Smart Data Marketing, prämiert den Plattform-Anbieter für KI-basierte Optimierung digitaler Werbekampagnen Nexoya

In der schnelllebigen Welt des digitalen Marketings bietet Nexoya Werbetreibenden eine Plattform, die Marketingbudgets mithilfe von KI optimiert und automatisch über mehrere Kanäle verteilt. Die Lösung stellt Marketing-Teams Künstliche Intelligenz als Co-Piloten beim Performance-Marketing zur Seite, spart auf diese Weise Arbeitszeit ein und verbessert die Rentabilität der Werbeausgaben. Die Data Startup Challenge von I-COM stellt die Innovatoren im Smart-Data-Marketing vor. Unternehmen haben heute eine große Neugier und einen riesigen Bedarf an den neuesten Technologien, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die I-COM Data Startup Challenge versammelt daher Top-Start-ups aus der ganzen Welt, die mit KI-getriebener Datenverarbeitung signifikante Gewinne für Marketingexperten erzielen – ein entscheidender Faktor für den Erfolg in der modernen Geschäftswelt. Für Nexoya bedeutet der prestigeträchtige Award internationale Anerkennung durch ausgewiesene Experten im Bereich Data-Marketing-Science. Die Aufmerksamkeit führender globaler Data-Science-Teams, insbesondere aus den USA und Großbritannien, für die von Nexoya selbst entwickelte Plattform ist ein großer Erfolg für das junge Unternehmen.

Die zwölfte I-COM Data Startup Challenge präsentiert die weltweit besten Start-ups aus dem Bereich Smart-Data-Marketing in fünf Kategorien. Am Abend des 15. Mai 2024 erhielt der Gewinner in Malaga den Award: das KI-Analytics-Startup Nexoya mit Sitz in Zürich und Berlin. Zuvor hatten die insgesamt 26 Finalisten ihre Innovationen auf der I-COM Summit Experience Konferenz einem Publikum aus führenden Marketing-Science-Experten vorgestellt. I-COM ist ein globaler Verband, der Marketingexperten hilft, ihr Geschäft ganzheitlich zu transformieren und ihre datengetriebene Transformation zu beschleunigen. Smart-Data-Marketing ist die Kunst, den Wert von Daten kreativ zu nutzen, um Wettbewerbsvorteile bei Produkten, Kundenerfahrung und Werbung zu schaffen.

Marco Hochstrasser, Mitbegründer und CEO von Nexoya, sagt: „Diese begehrte Auszeichnung ist für das gesamte Nexoya-Team ein Ritterschlag. Der I-COM Award unterstreicht unsere Mission, Werbetreibenden vollständige Transparenz über ihre Daten aus den digitalen Marketingkampagnen zu geben und KI für effizientere Werbemaßnahmen bestmöglich einzusetzen. Wir freuen uns sehr, dass mit der Entscheidung für Nexoya als Gewinner, Marketing- und Data-Science-Experten aus der ganzen Welt das Potenzial unserer Lösung verstehen und fördern.“

Chancen der KI in der Werbung

Das Thema der Challenge in diesem Jahr lautete „The next Generation“ und verkörpert den Geist der Erschließung der Chancen der generativen KI und der weiteren Erforschung der Zukunft der Datenerfassung, -verarbeitung und -vorhersage. Die schnell wachsenden Bereiche der Marketinganalyse in Kombination mit KI sowie die Rolle von First-Party-Daten bei der Steigerung der Effektivität sind die derzeit wichtigsten Faktoren.

Nexoya: KI als Co-Pilot im Performance-Marketing

Nexoya wurde 2018 von Marco Hochstrasser und Manuel Dietrich gegründet und entwickelte sich schnell zu einem Vorreiter für datengesteuerte Marketinglösungen. Auf dem Weg zum Erfolg hat Nexoya im Jahr 2022 die Millionengrenze beim Umsatz erreicht. Noch wichtiger als der finanzielle Erfolg ist es für CEO Marco Hochstrasser, die Marketing-Teams seiner Kunden bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen: „Wir verwandeln die überwältigende Flut an Marketingdaten in automatisierte, umsetzbare Strategien, die individuell auf den jeweiligen Marketer zugeschnitten und dadurch für seine Arbeit sehr effektiv sind. Unsere Auszeichnung mit dem I-COM Award stärkt unsere Mission: Performance-Marketern die Künstliche Intelligenz als Co-Piloten zur Seite zu stellen und so ihren Erfolg zu steigern.“

Eine der wirkungsvollsten Eigenschaften von Nexoya ist die wöchentliche automatisierte KI-gesteuerte Optimierung. Algorithmen des maschinellen Lernens analysieren kontinuierlich Kampagnendaten und identifizieren Trends und Verbesserungsmöglichkeiten. Anstatt nur zu reagieren, verbessert dieser proaktive Ansatz stetig die Rendite der Werbeausgaben und erlaubt eine automatische Veränderung der Budgets auf über 40 Kanälen.

Bild:Marco Hochstrasser, Mitbegründer und CEO von Nexoya, nimmt den Award der I-COM Data Startup Challenge entgegen (Foto: I-Com).

Quelle:Nexoya GmbH, Berlin