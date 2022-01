COLVIN PRÄSENTIERT MARKENRELAUNCH, UM DIGITALER MARKTFÜHRER FÜR BLUMEN UND PFLANZEN IN EUROPA ZU WERDEN

Zusammenarbeit mit international renommierter Brandingagentur Koto

„Make life vibrant” – so lautet der neue Claim von Colvin und entsprechend präsentiert sich der neugestaltete Markenauftritt des Onlinefloristen. Das Unternehmen, das aktuell den Blumen- und Pflanzensektor umwandelt, möchte sich damit deutlich frischer und lebendiger positionieren, um die führende digitale Blumen- und Pflanzenmarke in Europa zu werden. Der Relaunch umfasst dabei sämtliche Kanäle und Märkte als Ausgangsbasis für die Neuausrichtung eines wachsenden und reifer werdenden Unternehmens.

Nach der Gründung von Colvin vor fünf Jahren erfolgt jetzt eine zukunftsgerichtete Zäsur, die das Kreativteam von Colvin zusammen mit der internationalen Brandingagentur Koto entwickelt hat. Das neue Gesicht der Marke inklusive Markenziel und Positionierung spiegelt dabei den disruptiven Geist von Colvin wider und unterstützt den ebenso ambitionierten wie inklusiven Austausch mit den Bestands- sowie Neukunden in einem zunehmend internationaler werdenden Markt.

Das Versprechen: „Make life vibrant”

Die neue Markenentwicklung von Colvin steht für ein Konzept, das kreativer, engagierter und enger mit den Kunden und Züchtern verbunden ist. Gleichzeitig kommuniziert der Leitsatz „Make life vibrant”, dass das Leben mit Blumen und Pflanzen einfach schöner und spannender ist – sei es beim Verschenken oder auch für sich selbst. Frische Ware direkt vom Züchter sowie ein positives Einkaufserlebnis seien ein Gegenmittel gegen die Monotonie im Alltag und beispielhaft für eine neue Art des Handelns in der Branche. „Unser Ziel war von Anfang an die Neuerfindung des Blumenzuchtsektors.

Nach den intensiven Learnings und Erfahrungen in den ersten fünf Jahren sind wir jetzt bereit für eine Neuausrichtung, die letztendlich eine Vertiefung des Ursprungsansatzes ist. Wir wollen weiterhin eine spannendere Welt schaffen und sowohl unsere Kunden, als auch Erzeuger, Partner und Mitarbeiter in dieser neuen Phase unterstützen. Deshalb haben wir unsere grafische und verbale Sprache mit kräftigen Farben wirkungsvoll aufgefrischt und die Marke komplett überarbeitet, um all denen, die uns bereits kennen, und jenen, die uns noch kennenlernen werden, positive Energie zu vermitteln”, so Emma Pueyo, VP Brand & Creative bei Colvin.

Blumen und Pflanzen „Just because”

Colvin hat die Blumen- und Pflanzenbranche mit seinem Geschäftsmodell, das auf der Disintermediation der Lieferkette durch Technologie basiert, revolutioniert. Das Team arbeitet direkt mit Züchtern in der ganzen Welt zusammen und hat das erste Netzwerk der Branche ohne Zwischenhändler geschaffen, das es ermöglicht, die frischesten Blumen und Pflanzen direkt vom Feld zu liefern, mit den schönsten Designs und zu einem faireren Preis für Züchter und Verbraucher.

Blumen und Pflanzen bringen Freude und Lebenskraft für alle: für diejenigen, die sie anbauen, für diejenigen, die sie verschicken, und natürlich auch für diejenigen, die sie erhalten. Diese positive Energie hat auch mit dem neuen Markenziel zu tun und damit, jeden Tag spannender zu gestalten, jenseits von besonderen Anlässen wie dem Valentinstag oder dem Muttertag, an denen man Blumen und Pflanzen nur um der Sache willen kauft oder verschenkt.

Eine frische Marke mit Persönlichkeit – designed by Koto

Mit dem neuen Markenauftritt löst sich Colvin von seiner bisher eher romantischen Seite und tritt in eine neue Phase voller Vitalität, Innovation und Frische mit mehr Farbe und Bewegung ein. Das neue Branding umfasst alle visuellen Elemente wie beispielsweise das Logo, die Typografie und Bildsprache, aber auch die Website, die App, die verschiedenen Kommunikationskanäle und die Verpackung – die „Colvin Box”. Das Logo erhält mit seinen dickeren Linien und einem frischen Lindgrün eine deutlich stärkere Persönlichkeit und auch die neue Farbpalette besteht aus leuchtenden Tönen wie Rosa, Lila und Orange.

Mit seinen neuen Icons und organischen, von der Natur inspirierten Designs wirkt das gesamte grafische System ausdrucksstark und dynamisch. “Von der Frische der angebotenen Produkten über die Freude, die sie in die Häuser der Menschen bringen, bis hin zur Leidenschaft des internen Teams – bei diesem Projekt ging es darum Emotionen und Vitalität einzufangen. Wir haben eng mit dem Colvin-Team zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass alles von der Strategie bis hin zu den visuellen und verbalen Ausdrucksformen der neuen Marke die richtige Energie vermittelt“, so Fred North, Kreativdirektor von Koto.

Zusätzlich zum Rebranding wird “das neue Colvin” durch verschiedene Projekte in den sozialen Netzwerken begleitet. Fans der Marke können sich desweiteren auf exklusiv gestaltete „Vibrant Packs” freuen, wie beispielsweise „The Bright Pack“ und „The Creative Pack“.

Quelle Colvin