Kraftquelle Kunst – Wohltätige Vernissage bei der PSD Bank Berlin-Brandenburg

Unter dem Titel „Kraftquelle Kunst“ veranstaltete die PSD Bank Berlin-Brandenburg e.G. eine Podiumsdiskussion zum Thema soziale Bedeutung von Kunst in Kombination mit einer wohltätigen Vernissage aus Werken lebensverkürzend erkrankter Kinder.

In den Räumen der PSD Bank Berlin-Brandenburg am Renée-Sintenis-Platz in Berlin-Friedenau fand am 26.4.2023 eine Podiumsdiskussion zur gesellschaftlichen Funktion von Kunst statt. Themenschwerpunkte waren die Rolle der Kunst beim Überwinden sozialer Grenzen und Verbinden verschiedener Gruppen sowie die Rolle von Unternehmen. Am Gespräch beteiligt waren Franziska Kopitzsch, Geschäftsführerin des Bundesverband Kinderhospiz e.V., Klaus Herlitz, Geschäftsführer von Buddy Bär Berlin GmbH, Herbert Beinlich, Gesellschafter von Kunstleben Berlin sowie Grit Westermann, Vorstandssprecherin der PSD Bank Berlin-Brandenburg.

Bei der Veranstaltung wurden Werke von Kindern ausgestellt, die palliativ in Hospizeinrichtungen betreut werden. Die Bilder konnten gegen eine Spende zu Gunsten des Bundesverband Kinderhospiz erworben werden. Alle 49 Bilder wurden erspendet, womit ein Gesamtvolumen von über 6.000 Euro generiert werden konnte.

„Kinderhospizarbeit besticht durch Lebendigkeit“, regt Franziska Kopitzsch, Geschäftsführerin des Bundesverband Kinderhospiz e. V. an. „Unter dem Motto Bring mit Farbe auf die Leinwand, was dich glücklich macht haben lebensverkürzend erkrankte Kinder und Jugendliche Momente ihres Glücks aufs Papier fließen lassen. Diese Einblicke zeigen uns eine differenzierte Sicht, die auch farbenfrohe Akzente zeichnet und der Öffentlichkeit ein Bild von ihrem Leben aufzeigt.“

Die 2022 nach aufwendigen Sanierungen neu eröffnete Filiale der PSD Bank Berlin-Brandenburg ist nicht nur als Geschäftsstelle vorgesehen, sondern stärkt als kulturelle wie soziale Begegnungsstätte das gesellschaftliche Miteinander in der Region.

„Als lokal engagierte Wertebank sehen wir uns in der Pflicht, zu einer offenen und inklusiven Gesellschaft beizutragen.“, erklärt Grit Westermann, Vorstandssprecherin der PSD Bank Berlin-Brandenburg, „Es gibt zahlreiche Gruppen und Institutionen, die in der öffentlichen Wahrnehmung zu wenig Platz haben. Aus diesem Grund haben wir die Kinder eingeladen, ihre Werke bei uns zu präsentieren, damit unsere Gäste und wir selbst davon lernen können.“

„Die Veranstaltung war Teil der Kunstleben Berlin Week vom 20.-27. April, bei der sich Vernissagen, Finissagen, Lesungen und Podiumsdiskussionen abwechselten. Besonderer Dank geht an die Berliner PSD Bank und deren Tochter NAWIDA GmbH, die die Events dankenswerterweise mit unterstützen“, ergänzt Herbert Beinlich, Gesellschafter von Kunstleben Berlin. „Auch hier geht es darum, Kunst sichtbar zu machen und zum Nachdenken anzuregen, wie sich die Rolle aller Teilnehmer am Kunstmarkt verändern muss.“

Bild Von links Klaus Herlitz, Franziska Kopitzsch, Gerit Westermann, Herbert Beinlich Fotocredits: Königs-Fotografie, Berlin

Quelle PSD Bank Berlin-Brandenburg eG