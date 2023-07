Krimifest Kärnten: Charlotte Link, Volker Kutscher und Sebastian Fitzek sorgen für Spannung am Wörthersee und in Villach

Im Herbst wird die Verbrechensrate in der Region Wörthersee-Rosental und in Villach abrupt ansteigen: Dann verwandeln 26 Top-AutorInnen während des Krimifests Kärnten Hotels, Gasthäuser sowie Burgen und Schlösser in spannende – und auch lustige – Tatorte. An zwölf Tagen (vom 4. bis 15. Oktober 2023) lesen die SchriftstellerInnen aus ihren aktuellen Werken. Mal mit Menübegleitung, Champagner oder Begrüßungsjeton. Außerdem wird der österreichische Krimipreis 2023 verliehen.

Für Krimi-Fans werden es Festtage am Wörthersee, im Rosental und in Villach, denn auch in diesem Jahr hat das Krimifest Kärnten eine schaurig schöne Gästeliste mit vielen prominenten AutorInnen. Diese werden an verschiedenen Orten für (vorgelesene) Verbrechen sorgen. Meist gibt es dazu köstliche Nervennahrung und den einen oder anderen guten Drink.

Charlotte Link: Krimi-Genuss in Villach mit Champagner

Zu den bekanntesten KrimiautorInnen in Österreich gehört Charlotte Link, deren Bücher einen Stammplatz in den Bestsellerlisten haben. Sie wird aus ihrem neuesten Roman „Einsame Nacht“ in den Drausälen des Voco Hotels in Villach lesen. Die BesucherInnen dürfen sich aber nicht nur über die Lesung aus dem neuesten Fall von Kate Linville freuen. Schon zur Einstimmung wartet auf die Gäste ein Fingerfood Etageren Dinner mit Champagner und Wein.

Volker Kutscher: „Babylon Berlin“ am Wörthersee

Auch Volker Kutscher beehrt das Krimifest Kärnten und wird aus „Transatlantik“, dem neunten Gereon-Rath-Roman vorlesen. Auf seinen Büchern basiert die TV-Kultserie „Babylon Berlin“. Die Fans seiner Romane erwartet feinstes „Crime & Dine“: Nach einem Aperitif in der Schlossbar des Hotels Schloss Seefels in Techelsberg wird im Wintergarten des Restaurants La Terrasse erst Spannung und anschließend ein 4-Gang-Menü aufgetischt.

Fitzek, Aichner, Raab: 26 mordsgute Geschichten

Langeweile wird in den 12 Tagen des Krimifestes definitiv keine aufkommen, dazu reicht der Blick auf die Gästeliste. Hier stehen neben Link und Kutscher auch Deutschlands erfolgreichster Autor Sebastian Fitzek (Falkensteiner Schlosshotel Velden) und eine spielerische Doppel-Lesung von Bernhard Aichner und Thomas Raab im Casino Velden auf dem Programm. Dort kann man im Anschluss mit einem Begrüßungsjeton noch sein Glück im Spiel versuchen.

Die weiteren AutorInnen: Andrea Bonetto, Ingo Bott, Vera Buck, Wulf Dorn, Herbert Dutzler, Anne Freytag, Tommie Goerz, Dagmar Hager, Romy Hausmann, Ivar Leon Menger, Mona Nikolay, Andreas Pittler, Theresa Prammer, Robert Preis, Marc Raabe, Eva Rossmann, Stefan Slupetzky, Heinrich Steinfest, Martin Walker und Christof Weigold.

Übrigens: Um das packende Programm ausgiebig nutzen zu können, empfiehlt sich ein Urlaub in einem der schönen Partnerhotels. Mit dem Veranstaltungs-Ticket ist die An- und Abreise zu den Krimilesungen am Veranstaltungstag mit allen S-Bahn-Zügen der ÖBB in Kärnten kostenlos und klimafreundlich möglich.

Wer bekommt den Krimipreis 2023?

Im Rahmen des Krimifest Kärnten wird bereits zum sechsten Mal der österreichische Krimipreis verliehen. Über 100 KrimispezialistInnen, BuchhändlerInnen, BloggerInnen und JournalistInnen haben abgestimmt. Der Preis wird an AutorInnen verliehen, deren Romane inhaltlich und literarisch überzeugen und die kulturelle und gesellschaftliche Relevanz des Genres unterstreichen. Die Verleihung findet am 15. Oktober im Parkhotel Villach statt. Die Laudatio wird der letztjährige Gewinner Herbert Dutzler halten.

Bild: Ein absoluter Garant für spannende Literatur von der ersten bis zur letzten Seite ist der Berliner Sebastian Fitzek.

© Krimifest Kärnten, Glene Glover

Bild: Sebastian Ftizek. Schriftsteller. 3.3.2017 in Berlin. © 2017 Gene Glover / Agentur Focus

