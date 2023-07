Kritik an langer Wartezeit für Pflegekräfte nach Ausbildungsende

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Arbeitgeberverband Pflege (AGVP) kritisiert, dass angehende Pflegekräfte nach Abschluss ihrer Berufsausbildung oft monatelang auf ihre Qualifikations-Urkunde warten müssen. „Durch verzögerte Verfahren verlieren wir hoch qualifizierte Menschen, die in der Pflege dringend gebraucht werden“, sagte Isabell Halletz, Geschäftsführerin beim Arbeitgeberverband Pflege, der „Bild am Sonntag“.

So müssten Auszubildende nach bestandener Abschlussprüfung als Pflegefachkraft wochen- oder gar monatelang auf ihre Berufsausübungsurkunde warten. Besonders problematisch sei das für Pflegekräfte mit ausländischem Pass, etwa wenn die Aufenthaltserlaubnis ausläuft. Bei bestandener Prüfung wechselt die Pflegekraft in einen anderen Aufenthaltsstatus. Dafür braucht sie aber Zeugnis und Urkunde. Die Präsidentin des Deutschen Pflegerates, Christine Vogler, sagte: „Auch Behörden leiden unter Fachkräftemangel und arbeiten unter hohem Druck. Wir erleben aber auch, dass ausländische Fachkräfte bis zu anderthalb Jahre auf die Anerkennung ihres Berufsabschlusses warten.“ Das sei eine sehr lange Zeit, in der man nicht wisse, wie es weitergeht und nicht arbeiten könne.



