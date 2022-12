Larissa Crandall leitet künftig die 100-prozentig partnerorientierte Ökosystem-Strategie von Veeam, dem Marktführer für moderne Datensicherung, und wird die Marktreife im Bereich Enterprise weiterentwickeln

Veeam®Software, das führende Unternehmen für moderne Datensicherung, gab heute die Ernennung von Larissa Crandall zur Vice President of Global Channel and Alliances bekannt. Zuletzt war Crandall Vice President of Global Channel and Alliances bei Gigamon. Als Branchenführerin wird sie die Investitionen von Veeam in ein globales Partner- und Allianz-Ökosystem leiten, das sicherstellt, dass die Daten der Kunden über mehrere Umgebungen hinweg geschützt sind, egal ob Cloud, Virtual, Physical, SaaS oder Kubernetes.

„Daten sind das wertvollste Gut, das Unternehmen besitzen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass sie vor Ransomware-Angriffen und ungeplanten Ausfällen geschützt sind“, sagt Larissa Crandall, Vice President of Global Channel and Alliances bei Veeam. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Vertriebs-, Marketing-, Forschungs- und Entwicklungsteams sowie unseren Technikern Strategien zu entwickeln, die für unsere Veeam-Partner und -Allianzen von gegenseitigem Nutzen sind und gleichzeitig ein Höchstmaß an Datensicherheit und -wiederherstellung für unsere gemeinsamen Kunden gewährleisten.

Ich bewundere seit langem die starke Marke Veeam und ihr Engagement für den Channel. Ich freue mich sehr, Teil des Teams zu sein und bin zuversichtlich, dass die Ausrichtung und Zusammenarbeit, die wir schaffen, zu noch größerem Erfolg führen wird, während Veeam seine Präsenz in Unternehmen weiter ausbaut.“

Larissa Crandall hat ihre gesamte Karriere im Channel verbracht und für Sicherheits-, Netzwerk- und Cloud-Anbieter gearbeitet. Den Grundstein ihrer Karriere legte sie bei Connection, einem großen Lösungsanbieter, der Teams in Unternehmen im kommerziellen und öffentlichen Sektor leitete.

Zu Veeam kam sie nach vier Jahren bei Gigamon, wo sie die globale Channel- und Allianzen-Organisation zu einem Rekordwachstum der Channel-Beiträge führte, das Partnerprogramm entwickelte und ein wesentlicher Bestandteil der Partner-First-Strategie war. Crandall war auch an der Erstellung des Gigamon Playbooks beteiligt, entwickelte und führte kreative Programme zur Nachfragegenerierung, Schulung und Befähigung sowie die Entwicklung von GTM-Lösungen zur Beschleunigung des Umsatzes durch.

„Mit mehr als 35.000 Partnern und Allianzen ist unser globales Ökosystem, das zu 100 Prozent von Partnern getragen wird, entscheidend für den Erfolg jedes Aspekts unseres Unternehmens“, sagt John Jester, Chief Revenue Officer (CRO) bei Veeam. „Die Ernennung von Larissa unterstreicht die Bedeutung, die wir unseren Partnern beimessen. Sie verfügt über eine nachgewiesene Leidenschaft, eine Vision und eine Erfolgsbilanz bei der Leitung von Programmen und erweiterten Teams, die auf der Grundlage von Zusammenarbeit, Abstimmung und gemeinsamer Strategie zu größerem Erfolg führen.

Veeam entwickelt sich ständig weiter, aber unser partnerorientierter Ansatz für den Aufbau, die Vermarktung, den Verkauf und die Integration von Veeam-Lösungen und Veeam-gestützten Services bleibt eine unserer höchsten Prioritäten.“

Bild Larissa Crandall Quelle Veeam

Quelle Kafka Kommunikation GmbH & Co KG