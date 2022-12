Visa und Plan A kooperieren exklusiv, um Unternehmen weltweit zu dekarbonisieren

Visa, Weltmarktführer im digitalen Zahlungsverkehr, und Plan A geben heute eine exklusive, langfristige Partnerschaft bekannt, mit dem Ziel, die nachhaltige Transformation von Unternehmen auf globaler Ebene entscheidend voranzutreiben. Im Rahmen der Partnerschaft wird Visa die Plan A Sustainability Platform, eine führende SaaS-Lösung für CO2-Bilanzierung, Dekarbonisierung und ESG-Reporting, als Teil des Fintech Partner Connect-Programms seinem Emittentennetzwerk anbieten.

Die Netzwerk-Unternehmen haben somit die Möglichkeit, ihre Geschäfte zukunftssicher zu machen und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie ihre Netto-Null-Reise in einer einzigen End-to-End-Plattform verwalten. Die Partnerschaft wird auch Plan As Vision beschleunigen, jährlich 1 Gigatonne CO2e zu messen und zu reduzieren.

Allianz zur Dekarbonisierung von Unternehmen und Verringerung finanzieller Risiken

Neue Vorschriften werden das Klimarisiko in den kommenden Monaten zu einem finanziellen Risiko für Unternehmen machen. Die Plan A Sustainability Platform bietet eine sichere, datengestützte und wissenschaftlich fundierte (zertifiziert vom TÜV Rheinland) Softwarelösung für die:

Zuordnung und Verarbeitung von Emissionsdaten der Scopes 1, 2 und 3,

„Science Based Targets”-konforme Festlegung von Netto-Null-Zielen,

Planung und Umsetzung von Dekarbonisierungsmaßnahmen sowie

vorschriftskonforme ESG-Berichtserstattung.



Diese bewährten Funktionalitäten ermöglichen es Unternehmen aus dem Visa-Emittentennetzwerk, ihre Geschäftstätigkeiten und Wertschöpfungsketten zu dekarbonisieren, bestehende und künftige ESG-Vorschriften einzuhalten und ihr strategisches Risiko zu verringern. Aufgrund des hohen Automatisierungsgrades innerhalb der Plattform wird die Nachhaltigkeitsreise hochgradig skalierbar sowie zeit- und kosteneffizient.

Lubomila Jordanova, CEO von Plan A: „Visa leistet seit Jahrzehnten Pionierarbeit im digitalen Zahlungsverkehr und ist nun auch Vorreiter, Unternehmen bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen zu unterstützen. Deshalb ist es für uns eine große Ehre, heute unsere exklusive Partnerschaft mit Visa bekannt zu geben. Unser Ziel ist es, die starke Position von Visa bei globalen Unternehmen mit unseren führenden Softwarelösungen für Nachhaltigkeit zu kombinieren, um immer mehr Branchen und Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihre Betriebsabläufe und Wertschöpfungsketten zu dekarbonisieren, ihre ESG-Leistung zu berichten und eine Führungsrolle bei der nachhaltigen Transformation einzunehmen.”

Charlotte Hogg, CEO von Visa Europe: „Unternehmen brauchen Transparenz über ihren Impact, um diesen zu reduzieren. Als Teil unseres Fintech Partner Connect-Programms bietet Plan A fortschrittliche Nachhaltigkeitsdienstleistungen für Händler und Finanzinstitute an, die unser bestehendes Angebot ergänzen und stärken sowie Unternehmen dabei helfen, ihre eigene Reise zu Netto-Null voranzutreiben.”

Plan A Sustainability Platform: End-to-End-SaaS für die gesamte Netto-Null-Reise

Die Plan A Sustainability Platform ist eine SaaS-Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, die gesamte Nachhaltigkeitsreise hin zu Netto-Null in einem zentralen Hub zu verwalten. Die Software ordnet automatisch alle erforderlichen Emissionsdaten aus den Scopes 1, 2 und 3 zu und führt diese mit nationalen Emissionsfaktoren zusammen.

Auf Basis dieser Datensätze erstellt sie individuelle Emissionsprofile und illustriert diese in granularen Dashboards. Anschließend können Unternehmen wissenschaftlich fundierte Netto-Null-Ziele festlegen und diese mithilfe von über 1.000 Dekarbonisierungslösungen, Best Practices sowie einem Netzwerk aus Dienstleistern und Nachhaltigkeitsexperten erreichen. Am Ende dieses ganzheitlichen End-to-End-Prozesses erstellt die Plattform vorschriftskonforme ESG-Berichte.

Plan As Team aus Wissenschaftler:innen, Forscher:innen und Expert:innen in den Bereichen CO2-Bilanzierung, Dekarbonisierung, Nachhaltigkeit und Lebenszyklusanalyse sowie der kürzlich ernannte wissenschaftliche Beirat stellen sicher, dass alle in die Plattform eingebetteten Berechnungen und Dekarbonisierungslösungen vollständig international anerkannten wissenschaftlichen Methoden und Standards entsprechen. Dass die Methodik, den sogenannten Corporate Carbon Footprint (CCF) zu berechnen, höchsten wissenschaftlichen Standards entspricht, wurde vom TÜV Rheinland zertifiziert.

Quelle Bild und Text: Plan A