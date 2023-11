Launch von Eltern-Karte: Bling stärkt Position als Family-Banking-App

Nach rasantem Wachstum der vergangenen Monate öffnet Bling seine Plattform für alle Menschen, unabhängig von Alter und Familienkonstellation.

Die neu lancierte Eltern-Karte hilft Erwachsenen, persönliche Finanzen zu verwalten und zu verstehen.

Bling, das erste Family-FinTech in Europa, erfindet das herkömmliche Retail-Banking für Familien neu und lanciert mit der Eltern-Karte ein grundlegend neues Produkt, um allen Familienmitglieder den Zugang zur Bling Plattform zu ermöglichen und sie umfassend bei ihren finanziellen Bedürfnissen zu unterstützen.

Nach dem Start von Bling im vergangenen Jahr verzeichnete das Family-FinTech rasantes Wachstum und zählt inzwischen über 50.000 Familien auf seiner Plattform. Wenige Monate nach dem Start der Taschengeld-Lösung lancierte Bling im Sommer die Sparbäume – eine familienfreundliche und lehrreiche Art, Geld nachhaltig zu investieren.

Mit dem Launch der Eltern-Karte wagt das von führenden VCs (LaFamiglia, Peak) und renommierten Business Angels (u.a Verena Pausder, Lea-Sophie Cramer) finanzierte Family-FinTech den nächsten Schritt, um täglicher Begleiter für die ganze Familie zu werden. “Mit der Bling Taschengeld-Karte engagieren wir uns bereits heute für eine starke Finanzkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Dabei haben sich viele Eltern eine genauso einfache und unterstützende Lösung für sich selbst gewünscht. Diesen Wunsch erfüllen wir mit der Eltern-Karte.”, erklärt Nils Feigenwinter, CEO und Mitgründer von Bling.

Die Eltern-Karte wurde speziell entwickelt, um auch erwachsenen Familienmitgliedern, unabhängig von der Familienkonstellation, den Umgang mit persönlichen Finanzen zu erleichtern. Bei der Eltern-Karte handelt es sich um eine Prepaid-Mastercard, die sich Eltern mit wenigen Klicks in der Bling App bestellen können. Die Karte funktioniert weltweit und ist in die Bling Plattform eingebunden – inklusive hilfreicher Statistiken und einer Verbindung mit dem Familienplaner in der App. Die Bling App ist bekannt für verständliche Visualisierungen und Informationen, um auch weniger technikaffine Menschen in ihrem Umgang mit digitalen Zahlungen zu unterstützen.

Die Eltern-Karte wird im Rahmen des neu eingeführten Family+ Abonnements verfügbar sein, das darüber hinaus weitere Vorteile bietet, so auch für die Sparbäume, das familienfreundliche Investmentprodukt von Bling. Diese Entwicklung ist ein weiterer Transformationsschritt von einer Taschengeld-App hin zu einer umfassenden, leicht verständlichen und lehrreichen Familien-Plattform.

Das Potenzial verdeutlicht dabei eine von Bling und Mastercard in Auftrag gegebene Studie, die gezeigt hat, dass fast die Hälfte der Eltern (49 %) damit unzufrieden ist, dass ihre Bank auf ihre Bedürfnisse als Familie nicht eingeht.

Bild:Family+ & Eltern-Karte

Quelle:Bling