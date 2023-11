Neue Anleihe bei Econeers: Palmblatt-Pionier LEEF setzt auf Schwarmfinanzierung

Das Potsdamer Unternehmen LEEF begibt erstmals eine öffentliche Anleihe, die ab dem 14. November 2023 über die Crowdinvesting Plattform Econeers, eine Marke der OneCrowd, gezeichnet werden kann. LEEF produziert kompostierbares Einweggeschirr sowie verschiedene Take-Away-Verpackungen aus nachhaltigen Palmblättern.

Immer mehr Menschen konsumieren Essen außer Haus oder lassen es sich liefern. Dadurch entstehen Unmengen von Plastikmüll, die spätestens dann, wenn sie in den Weltmeeren landen, großen Schaden anrichten. Aber was soll man stattdessen nehmen? Eine außergewöhnliche Antwort hat das Potsdamer Unternehmen LEEF. Das Team nutzt die zu Boden gefallenen Blätter der Arekapalme und presst diese unter anderem zu Tellern, Schüsseln und Behältnisse für die Mitnahme von Speisen. Das Material muss nicht extra hergestellt werden – und am Ende der Kette wird das Produkt, das vollständig kompostierbar ist, der Natur sogar wieder zurückgegeben.

Mehr als 128 aktive Palmblatt-Produkte hat das junge Unternehmen mittlerweile im Sortiment und damit schon viele Großkunden überzeugt. Begeistert vom Geschäftsmodell waren auch die fast 460 Anlegerinnen und Anleger, die vor wenigen Monaten in LEEF investierten. Bei seiner ersten Crowdinvesting-Kampagne sammelte das Unternehmen innerhalb weniger Wochen fast 750.000 Euro ein. Jetzt soll der nächste Schritt erfolgen.

Gründer und Geschäftsführer Claudio Fritz-Vietta: „Mit der Anleihe wollen wir unsere Produktionskapazitäten ausbauen, damit wir auch langfristig unser Umsatzwachstum sichern können. Eine Unternehmensanleihe ist für uns an dieser Stelle das richtige Mittel und wir sind froh, dass der sekundäre Kapitalmarkt so eine weitsichtige Flexibilität aufweist.”



Mit der LEEF Anleihe zum Klimaretter werden

Anlegerinnen und Anleger, welche die LEEF Anleihe zeichnen, unterstützen das junge Unternehmen im Kampf gegen den Plastikmüll – und investieren in eine zukunftsfähige und klimaneutrale Verpackung. Die Eckdaten der Anleihe bestehen u. a. aus einem Emissionsvolumen von bis zu 5 Millionen Euro bei einer fünfjährigen Laufzeit und einem Koupon von 9 Prozent p. a. Ab dem 14. November 2023 ist die Anleihe über die OneCrowd-Plattform Econeers unter folgender URL www.econeers.de/leefanleihe für Anlegerinnen und Anleger ab 1.000 Euro zeichenbar. Geplant ist zudem, dass die Anleihe Mitte Dezember an der Frankfurter Wertpapierbörse in den Handel im Freiverkehr einbezogen wird.

Bild Das Team von LEEF (v.l.): Eva Unruh (COO), Jens Christoph (CFO), Claudio Fritz-Vietta (CEO und Gründer)

