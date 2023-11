JOILS. Die Duftmanufaktur aus dem Schwarzwald stellt sich vor

Regional. Familiär. Naturrein. Das ist JOILS. Die Duftmanufaktur mit Sitz im Herzen des Schwarzwalds hat sich der Herstellung von Ölen, Raumsprays sowie Produkten für den privaten und gewerblichen Gebrauch verschrieben. Hinter der Marke steht die sympathische Familie Goyke, die Tradition, Innovation und Nachhaltigkeit miteinander verbindet – ohne dabei missionarisch zu sein.

„Wir lieben die Entspannung, die Ruhe, das Gefühl von freiem Durchatmen bei einem Aufguss“, erzählt Niels Goyke, Gründer von JOILS. „Doch in vielen Spas und Sauna-Einrichtungen fiel uns auf, dass fast ausschließlich künstliche Saunamittel mit chemisch behandeltem Alkohol benutzt wurden – nicht gerade förderlich für die Gesundheit. Unsere Idee war geboren – wir wollten 100% naturreine Aufgüsse herstellen.“

Niels und seine Frau Tina machten sich also auf die Suche nach einer Lösung. Heute stellen sie Saunamischungen, Öle und Raumsprays her, die zu 100% deutschen Bio-Alkohol verwenden. Der Vergällungsprozess wird wiederum mit naturreinen Ölen durchgeführt. „Damit ist es uns gelungen, durchweg 100% naturreine Produkte zu erzeugen, angefangen von den naturreinen Einzelölen, über unsere selbst kreierten Wellnessmischungen bis hin zu unseren Raumsprays, Saunamischungen und Massageölen“, erklärt der Gründer und Unternehmer.

Inspiration aus fernen Ländern

Für ihre Recherchen bereisten Niels und Tina Goyke ferne Länder – Sri Lanka und Costa Rica, die Amalfi Küste und Bali, Indien und Tirol. Heute tragen die Wellnessmischungen eben diese Namen der Regionen. Aus gutem Grund: Diese besonderen Duftkompositionen aus ätherischen Ölen spiegeln die Einzigartigkeit der jeweiligen Länder und Regionen wider.

Nachhaltigkeit, die Freude bringt

Nachhaltigkeit ist ein Grundpfeiler der Unternehmensphilosophie von JOILS. Von der Beschaffung der Rohstoffe bis hin zur Verpackung wird auf umweltfreundliche Verfahren und Ressourcenschonung geachtet. Dieser respektvolle Umgang mit der Natur erstreckt sich über den gesamten Herstellungsprozess und bildet die Grundlage für hochwertige Produkte.

Dennoch will man bei JOILS nicht missionarisch sein. Es geht vor allem um die Freude an Entspannung und an schönen Produkten. Daher auch der Name: JOILS ist ein Kunstwort aus den englischen Begriffen „joy“ (Freude) und „oils“ (Öle). Und das riecht man: Die persönliche Leidenschaft der Familie Goyke steckt in jedem einzelnen Produkt. Die sorgfältige Auswahl und Kombination von Inhaltsstoffen schaffen einzigartige Düfte, die die Sinne verzaubern und ein unverwechselbares Dufterlebnis bieten.

Regionalität und Verbundenheit mit dem Schwarzwald

JOILS ist stolz darauf, im Herzen des Schwarzwalds, einer Region bekannt für ihre unberührte Natur und ihre reiche Geschichte, verwurzelt zu sein. Die malerische Umgebung dient nicht nur als Inspiration für die Duftkreationen, sondern ist auch der Ort, an dem die Produkte mit größter Sorgfalt und Hingabe hergestellt werden. Bei JOILS werden alle Flaschen im Schwarzwald von der eigenen Familie per Hand abgefüllt, etikettiert und anschließend von Stuttgart – dem Firmensitz – aus verschickt. Mit viel Liebe und Zuneigung.

Weitere Informationen und Onlineshop

Bild JOILS Lampe

Quelle SPApress