LEKKER Bikes stellt die neue Gen3-Serie vor

Der Frühling rückt immer näher und was gibt es Besseres, als nach einem langen Winter raus zu fahren und die Schönheit der Natur zu erkunden? Während die Temperaturen langsam steigen, die Blumen anfangen zu blühen und die Tage wieder länger werden, stellt die niederländische Fahrradmarke LEKKER Bikes – welche für die Kombination des klassischen Hollandrades mit der neuesten Fahrrad-Technologie bekannt ist – mit Gen3 eine neue Reihe von eBikes vor, die eine elektrisierende Fahrt verspricht. Entworfen für das echte Leben mit dem Fahrrad, bietet Gen3 die neueste Generation von LEKKER Bikes im Bereich benutzerfreundlicher eBikes. Stilvoll, unkompliziert und einsatzbereit, um die Freude am mühelosen, zuverlässigen Fahren zu genießen.

Die Gen3-Produktreihe, die diesen Frühling in Europa gelauncht wird, besteht aus zwei neuen Produktlinien: der Urban-Linie, perfekt geeignet für die Stadt, und der GTS-Linie, mit mehr Leistung, Komfort und Kontrolle. Beide sind erhältlich in den zwei Reihen – Jordaan und Amsterdam.

Langlebigkeit, Stärke und Komfort – Das Urban ist ein leichtes, intuitiv bedienbares und leistungsstarkes eBike, designed mit dem Fokus auf Einfachheit. Die Linie wurde für den innerstädtischen Bereich entwickelt und zeichnet sich durch besonders robuste Komponenten, intelligente Lösungen und Wartungsfreundlichkeit aus. LEKKER hat die Grundlagen der Urban-Linie übernommen und dem GTS mehr Leistung, mehr Gänge, aber immer noch einfache und intuitive Bedienelemente hinzugefügt – Perfekt für längere Fahrten, Hügel und Abenteuer außerhalb der Stadt.

Die zwei Reihen Jordaan und Amsterdam

Den eigenen Weg gehen und die Dinge ein wenig anders machen: LEKKER Bikes steht für niederländische Qualität, Design und Erfahrung. Unter den zwei Reihen – Jordaan und Amsterdam – ist für jeden Fahrertyp etwas dabei, vom urbanen Pendler bis zum Outdoor-Abenteurer.

Ausgelegt auf Komfort und Vielseitigkeit, inspiriert von dem niederländischen „Oma-Fiets“, zeichnet sich der Jordaan durch eine entspannte Sitzposition aus, der Durchstieg ermöglicht ein einfaches Auf- und Absteigen und die integrierte Front- und Heckgepäckträger sorgen für optimalen Komfort – ideal für entspannte Fahrten in der Stadt, tägliche Besorgungen oder den nächsten Ausflug mit den Kindern.

Das Amsterdam verkörpert ein stilvolles, effizientes eBike mit sportlicher Ästhetik. Sein modernes minimalistisches Design sowie fortschrittliche Technik bieten eine Mischung aus Funktionalität und Qualität. Mit der aufrechten Sitzposition und einer robusten Konstruktion bietet es ein komfortables und stabiles Fahrgefühl, ideal für die Fahrt durch die Stadt oder entlang landschaftlicher Strecken.

Alles dreht sich um das echte Leben mit dem Fahrrad

„Wir nutzen unsere eBikes, um zur Arbeit zu fahren, Lebensmittel einzukaufen und unsere Kinder abzuholen – oder um sie in einem Fahrradständer abzustellen, wenn wir in Eile sind. Deshalb geben wir der Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität den Vorrang vor Spielereien und unnötiger Technik. LEKKER entwirft eBikes für die echten Dingen, die man im Alltag mit seinem Fahrrad unternimmt: Deshalb gehören wir zu den am besten bewerteten eBike-Marken auf Trustpilot.“, so Niels Bark, CEO von LEKKER Bikes, über das Gen3.

Bildquelle LEKKER Bikes Europe B.V.

Quelle Super Gloo