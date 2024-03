Kurz nicht aufgepasst & fast vorm Altar gelandet: #2min2mio-Investorin macht versehentlich einen Heiratsantrag | Dienstag auf JOYN & PULS 4

„Ich liebe ja Erfinder“, gesteht Investorin Katharina Schneider nach dem Pitch von Hermann Schlattner mit seinem „Canbug“. Der Einfallsreichtum des Gründers scheint der Mediashop-Gründerin zu imponieren. Doch dieser warnt: „Ich bin verheiratet.“

„Fast noch einmal im Ehehafen gelandet“, scherzt Christian Jäger. Denn die richtige Wortwahl steht bei diesem Pitch an oberster Stelle. Oberösterreicher Hermann Schlattner aus dem Bezirk Vöcklabruck ist ein wahrer „Daniel Düsentrieb“. Immerhin ist er schon das zweite Mal mit einer Idee bei „2 Minuten 2 Millionen“. Nach der „Knickbox“ möchte er nun mit dem „Canbug“ erfolgreich werden. Mit seiner neuen Erfindung sagt er lästigen, gefährlichen Insekten, die über die Öffnungen in Getränkedosen klettern, den Kampf an.

Der Canbug kann auf alle herkömmlichen Getränkedosen aufgesetzt werden. Mit einem Mechanismus öffnen und schließen sich die beiden Flügel der Abdeckung, die ein sicheres Trinken aus der Dose ermöglichen. Das Produkt hat Schlattner bereits patentieren lassen, nun braucht er nur noch die Unterstützung eines Business Angels, um den Getränkemarkt erfolgreich abdecken zu können. Während sich einige Investoren skeptisch zeigen, gesteht Katharina Schneider: „Ich liebe ja Erfinder.“ Doch bevor sie ihren Satz beenden kann, unterbricht sie Schlattner: „Ich bin verheiratet.“ Doch so schnell scheint Schneider auch nicht vor den Altar treten zu wollen: „Ich meins nicht in dieser Art und Weise, ich mach jetzt keinen Heiratsantrag. Das Thema hab ich für mich schon abgeschlossen“, lacht sie.

Doch kommt es zum Investment?

„Amazing 15“ für Personen mit Superskills wie Elon Musk, Jennifer Lawrence, Greta Thunberg und mehr: Anna Marton und Iris Steyrer aus Niederösterreich (Bezirk Wiener Neustadt) wollen mit ihrem Unternehmen „Amazing 15“ neue Wege am Arbeitsmarkt öffnen. Denn sie wollen vermeintliche Handicaps als Stärken nutzen und jene 15 Prozent der Bevölkerung, die neurodivergent sind, im DACH-Raum an das für sie passende Unternehmen weitervermitteln. In einem speziellen Recruiting-Prozess werden die Superskills der neurodiversen Personen herausgearbeitet. Denn sie sollen im Berufsleben die Möglichkeit haben, ihre besonderen Fähigkeiten voll zum Einsatz zu bringen. Zudem bietet Amazing 15 Diversitätsconsulting und -Coachings für Führungskräfte an sowie eine Academie mit Upskilling-Kursen. „Das ist gewaltig, was ihr da aufgebaut habt“, gesteht Christian Jäger. Und auch Eveline Steinberger ist begeistert: „Ich bin fasziniert von Ihrer Expertise in dem Bereich und auch der Art und Weise, wie Sie daraus Geschäft gemacht haben.“ Aber werden die Investoren einsteigen?

Ebenso mit dabei bei „2 Minuten 2 Millionen“ am 12. März sind der innovative NFC-Bezahl-Ring „Pagopace“ von Steffen Kirilmaz und Lukas Schmitz aus Deutschland und „Wyld Fizz Wyldberry“ von Raphael Reisinger und Marcel Winkler aus Oberösterreich (Bezirk Urfahr-Umgebung).

