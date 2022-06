Mit der Integration der LemonOne-Plattform erweitert BOOM seine Präsenz als führender CMS-Anbieter für kommerzielles Bildmaterial in Europa

Perfektes Bildmaterial für Europas wachsenden Online-Handel: Tech Scale-up BOOM bietet ein voll-automatisiertes Visual Asset Management für Unternehmen wie Dolce & Gabbana, Treatwell und Houzz. Nun übernimmt der in Mailand ansässige Software-as-a-Service-Anbieter die Foto-on-demand-Plattform LemonOne aus Berlin für eine ungenannte Summe.

Durch die Integration der LemonOne-Plattform baut der SaaS-Anbieter BOOM seine Präsenz in Europa weiter aus, um dem großen Wachstum im E-Commerce und der steigenden Nachfrage nach visuellen Inhalten gerecht zu werden. Gemeinsam will BOOM eine skalierbare Lösung schaffen, die es Unternehmen weltweit ermöglicht, den gesamten Lebenszyklus ihrer visuellen Inhalte – von der Produktion bis zur Veröffentlichung – im Internet ortsunabhängig und effektiv zu verwalten.

LemonOne wurde 2017 von Maximilian Schwahn, Lorenz Marquardt und Timur Kayaci gegründet und beliefert mittlerweile viele Online-Marktplätze, Immobilienunternehmen, Reise- und Lieferdienste mit Conversion-optimierten, maßgeschneiderten Fotos und Videos für ihre Internetpräsenz. Mit seinem Geschäftsmodell konnte das Team namhafte Wagniskapitalgeber wie Acton Capital und Redalpine gewinnen und seit Gründung mehr als zwei Millionen Fotos für Kunden in über 30 Ländern produzieren.



Unternehmenskunden von LemonOne, wie etwa GetYourGuide, BNP Paribas oder Engel & Völkers profitieren künftig vom internationalen BOOM-Netzwerk, dass es ihnen neben der reinen Produktion nun auch ermöglicht, visuelle Inhalte zu verwalten, zu teilen und mit internen und externen Partnern für den optimalen Online-Auftritt zusammenzuarbeiten.

Gemeinsam mit dem Team von LemonOne, wird BOOM so seinen wachsenden Kundenstamm betreuen und sich dank dessen Expertise auf den Ausbau seiner Technologie- und Produktsparte konzentrieren. Das bestehende Profi-Fotografen-Netzwerk von LemonOne wird als Teil der internationalen BOOM-Community integriert, um gemeinsam eine breitere Palette von Kunden auf dem europäischen Festland zu bedienen.

BOOM, hat in den letzten drei Jahren mehr als 18 Mio. US-Dollar an Seed-, Series-A- und Venture-Kapital eingesammelt, ist seit dem Start im Jahr 2018 schnell gewachsen und bedient nun Kunden in über 80 Ländern.

Federico Mattia Dolci, CEO von BOOM: „Dies ist ein großer Schritt auf dem Weg, mit BOOM in ganz Europa und darüber hinaus zu etablieren. Wir haben unser Team sowohl in Europa als auch in Nord- und Südamerika vergrößert und freuen uns nun auf die neuen Kollegen von LemonOne. Sie bringen frische Energie, große Leidenschaft und die ganze Bandbreite an Expertise in der Fotoproduktion mit. Wir freuen uns darauf, gemeinsam etwas echt Großes zu schaffen!“

Maximilian Schwahn, CEO und Mitgründer von LemonOne: „BOOM ist dabei, einen Category Leader im Bereich Visual Asset Management aufzubauen. Wir sind stolz, mit LemonOne ein europaweit führendes Unternehmen für die digitale Fotoproduktion geschaffen zu haben. Indem wir unsere Kräfte bündeln, ermöglichen wir unseren Kunden eine Komplettlösung für die Produktion, Bearbeitung sowie die Veröffentlichung und Verwaltung von Bildmaterial im Netz. Deshalb freuen wir uns sehr, nun gemeinsam mit BOOM von den Stärken des jeweils anderen zu profitieren, um aus 1+1=3 für alle unsere Kunden und unsere Community zu machen.

Fritz Oidtmann, Managing Partner bei Acton Capital: „Visuelle Assets sind ein wichtiger Wachstumstreiber des Online-Handels. In den letzten Jahren hat das Team von LemonOne unermüdlich daran gearbeitet, Kunden in ganz Europa mit hochwertigen, maßgeschneiderten Inhalten zu versorgen. Jetzt freuen wir uns sehr, dass die Integration in der starken SaaS-Plattform von BOOM den gesamten Lebenszyklus visueller Inhalte auf eine neue Ebene hebt. Die Kombination der Stärken beider Teams sind ein großer Gewinn für alle aktuellen und zukünftigen Kunden.“

Quelle LemonOne GmbH