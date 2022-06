sennder ernennt Anja Maassen van den Brink als Chief People Officer, um Team und Kultur für die nächste Wachstumsphase zu stärken

sennder, die führende Digitalspedition Europas, hat heute die Ernennung von Anja Maassen van den Brink zur Chief People Officer des Unternehmens bekanntgegeben. Anja Maassen van den Brink war zuvor bei Lilium, einem Elektro-Flugtaxi-Unternehmen beschäftigt. Mit ihrer Erfahrung in der Entwicklung von Teams und der Führungskultur von Unternehmen, wird sie sennder in seiner nächsten Wachstumsphase stärken.

Als Chief People Officer wird Maassen van den Brink das strategische Personalmanagement verantworten. Ihr Fokus liegt auf der Weiterentwicklung der über 1,000 MitarbeiterInnen des Unternehmens sowie dem Ausbau des Talent-Pools mit besonderem Fokus auf Tech-Talenten. In ihrer Funktion verantwortet sie unter anderem die Bereiche Weiterbildung und -entwicklung, Mitarbeiterbindung, Diversität, Equity & und Inclusion, Total Rewards sowie die Workplace Experience an den 11 Unternehmensstandorten in ganz Europa. Als Mitglied des Managementteams wird Maassen van den Brink ihre über zwanzigjährige Erfahrung in der Personal- und Organisationsentwicklung transformativer Wachstumsunternehmen in das Führungsteam von sennder einbringen.

Maassen van den Brink war zuletzt für Lilium, ein Luftfahrtunternehmen, das vollelektrische Jets entwickelt, tätig. Als Chief People Officer des Unternehmens war Maassen van den Brink maßgeblich an der Gewinnung und Weiterentwicklung von Talenten aus der Luft- und Raumfahrttechnik beteiligt. Darüber hinaus bereitete sie das Unternehmen personell auf seinen Börsengang an der New Yorker NASDAQ-Börse vor. In vorherigen Rollen hat Maassen van den Brink als Change-Management-Expertin die Post-Merger-Integration von Vodafone und Ziggo in den Niederlanden vorangetrieben, und war als CPO von Maxeda DIY Retail sowie Vice President HR von Sara Lee International, einem globalen Konsumgüterunternehmen, tätig.

Anja Maassen van den Brink, neu ernannte Chief People Officer von sennder, kommentiert: „sennder ist ein bedeutender Innovator in der Logistikbranche und zeigt dabei konsequent auf, dass sich Digitalisierung positiv auf den Straßentransport auswirkt. Ich bin stolz darauf, ein Teil der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens sein zu dürfen, und freue mich, bei der Weiterentwicklung der Unternehmenskultur und Talent-Basis von sennder mit einem erstklassigen Team zusammenarbeiten.“

David Nothacker, CEO und Mitbegründer von sennder, erläutert: „Mit dem Eintritt von Anja in das Managementteam von sennder machen wir einen wichtigen Schritt, um unsere Position als Arbeitgeber der Wahl auszubauen. Anja wird uns bei der Weiterentwicklung der organisationalen Grundlagen unterstützen, um unsere Mission, mit Hilfe von Daten ein effizientes Transportwesen in ganz Europa aufzubauen, erfolgreich fortzusetzen. Anjas Erfolgsbilanz im Personalmanagement von Unternehmen in allen Wachstumsphasen und ihr starker Fokus auf den Themen Talentbindung und Unternehmenskultur werden für das weitere Wachstum von sennder von immensem Wert sein.“

Quelle CNC – Communications & Network Consulting AG