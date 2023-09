Größte EdTech-Finanzierungsrunde 2023: Lepaya erhält 38 Millionen US-Dollar

Lepaya erhält in einer Finanzierungsrunde 38 Millionen US-Dollar. Damit möchte das Unternehmen die Akzeptanz von KI-gesteuerten Lösungen zur Kompetenzentwicklung beschleunigen.

Lepaya, Europas größter Anbieter für betriebliche Bildungstechnologie, erhält 38 Millionen Dollar – die bislang größte Finanzierungsrunde im Bereich EdTech im Jahr 2023. Zu den Investoren zählen Endeit, Educapital, Mars Growth Capital, Liquidity Capital sowie die bereits bestehenden Target Global und Mediahuis Ventures. Seit der ersten Finanzierungsrunde im Jahr 2021 hat das niederländische Startup seinen Umsatz verdreifacht.

Mit dem zusätzlichen Kapital will Lepaya die Markteinführung seiner KI-gesteuerten Plattform zur Kompetenzentwicklung vorantreiben. Die Plattform soll Unternehmen durch eine nahtlose Integration in bereits bestehende Personalmanagement-Plattformen dabei helfen, Fähigkeitslücken in ihren Teams zu identifizieren und zu schließen.

Seit der Gründung 2018 befindet sich Lepaya auf einem stetigen Wachstumskurs. 2020 erfolgte die Übernahme des niederländischen Unternehmens SmartenUp, 2022 übernahm Lepaya das Münchner Start-up vCoach (jetzt Lepaya AI-Coach) sowie das Londoner Unternehmen SpeakFirst. 2023 folgte mit Krauthammer, einem Schulungsanbieter für Senior Leadership und Commercial Excellence aus der Schweiz, die vierte Akquisition. Zu den mehr als 2.000 Kunden von Lepaya gehören unter anderem ING, Dell, Maersk, KPMG und Freudenberg.

„Die Kombination aus KI und menschlicher Expertise ermöglicht es uns, Unternehmen auf der ganzen Welt das zu bieten, was in der heutigen Geschäftswelt wirklich zählt: Einblicke in bestehende Fähigkeitslücken und eine personalisierte Weiterbildung, um diese zu schließen“, so René Janssen, Gründer und CEO von Lepaya.

Bild Gründer

Quelle TytoPR