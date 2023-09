Respawn: Gamelab übernimmt die Assets von Rudy Games!

Hieß es im vergangenen Dezember noch „Game Over“ beim Oberösterreichischen Startup „Rudy Games“ gelingt nun mit adaptieren Geschäftsmodell, neuen Investoren und Frauenpower der Neustart mit Gamelab.

In Folge der Insolvenz der Rudy Games GmbH wurde seitens des Masseverwalters ein Verkauf der Assets (Spiele, Apps, Lizenzen, etc.) angestrebt. In enger Abstimmung mit dem Masseverwalter führte der ehemalige CEO Manfred Lamplmair zahlreiche Gespräche mit interessierten Käufern. Im Rahmen der Gespräche kristallisierte sich eine Gruppe rund um das ehemalige Gründer- und Investorenteam als Bestbieter heraus. Im April wurde schließlich die Gamelab GmbH gegründet und die Assets der Rudy Games GmbH eingebracht. „Natürlich ist eine Insolvenz eine besonders schwierige Situation, umso mehr freut es mich, dass die Community, die Idee und die Marke Rudy Games im Gamelab eine neue Heimat gefunden haben“, so Manfred Lamplmair erleichtert.

Mit Gamification zum Erfolg

Zwar wird das neu gegründete Gamelab die Spiele der Marke Rudy Games weiterführen, der Fokus liegt jedoch auf der Umsetzung von Gamification-Projekten für Unternehmen. Gamification ist neben KI eines der großen Trendthemen in den nächsten Jahren und begegnet uns schon heute in vielen Bereichen. Etwa in Form von Rabatt-Sammlern bei Kundenbindungsprogrammen, zur Motivation in Apps, auf Messen zur Kundenakquise oder ganz stark im Ausbildungsbereich. Mit dem SK Rapid Wien und dem Roten Kreuz konnte das Gamelab bereits erste namhafte Kunden gewinnen.

Frauenpower in der Spielebranche

Als Geschäftsführerin wurde Carina Schmiedseder bestellt. Die Oberösterreicherin verfügt sowohl über Onlinemarketingexpertise und bringt als ehemalige Gründerin von „Offisy – Die kostenlose Registrierkassa“ entsprechende Startup-Erfahrung mit. Carina Schmiedseder zu ihrer neuen Aufgabe: „Ich lernte Rudy Games bzw. das Team um Manfred Lamplmair bereits vor Jahren auf einer Veranstaltung von tech2b kennen und lieben. Da ich selbst mit meiner Familie und Freunden gerne spiele, freut es mich besonders die Marke „Rudy Games“ fortzuführen“. Mit im Team ist auch Gertrude Kurzmann, die Rudy Games mitgegründet hat.

Bekannte und neue Investoren an Bord!

Mit Dominik Greiner (Camouflage Ventures) und Heinrich Prokop glauben die Investoren der vormaligen Rudy Games GmbH weiter an die Geschäftsidee und das Team. Verstärkt wird das Board mit Gerald Novak (DonkeyCat), Johannes Siller (MapCon) und Bernhard-Stefan Müller (Sii Ventures). Neben dem benötigten Startkapital bringen die Investoren vor allem ihr Knowhow und Netzwerk in das neu gegründete Gamelab ein.

„Ich liebe seit jeher Gesellschaftsspiele und habe es schonlänger schae gefunden, dassgefühlt weniger gespielt wird. Brettspiele neu zu denken, mit digitalen Apps zu unterstützen und Spieleklassikerneu zu interpretieren traf deshalb bei uns schnell auf offene Ohren. Das neue Team vereint die kreativen und unbedingt notwendigen Gamedesign Kenntnisse mit digitalen Fähigkeiten wodurch wir eine perfekte Mischung zusammenstellen konnten. Wir sind überzeugt, dass wir im neuen Setting einen großen Erfolg mit einem ohnedies wahnsinnig charmanten Thema haben werden.“ so Investor Bernhard-Stefan Müller

Foto: gamelab.co.at

Quelle Tantum GmbH