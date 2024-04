LILIENTHAL BERLINS NEUE EYEWEAR IST DA! Unkonventionell, urban und immer mit einer Prise Vintage-Flair

Unkonventionell, urban und immer mit einer Prise Vintage-Flair: Lilienthal Berlin bringt vier neue Sonnenbrillen-Modelle auf den Markt, die allseits bekannte und beliebte Eyewear-Styles neu interpretieren. Neben Beach House, Bit Pop, Deep Disco und Nu Jazz als Erweiterung des Sonnenbrillen-Angebots, haben auch zwei Modelle aus der Statement Collection, die Chillwave und die Yacht Rock, einige neue Farbvarianten erhalten.

RETRO-COOLNESS MIT DER BEACH HOUSE

Als neuer Take des klassischen Rectangular-Styles verleihen die leicht abgerundeten eckigen Linsen dem Modell sowohl Gradlinigkeit als auch Eleganz. Die hoch angesetzten, leicht geschwungenen Bügel mit den mit Bio-Acetat verfeinerten Enden bringen Leichtigkeit und Vintage-Vibes ins Spiel.

MONDÄNE ELEGANZ MIT DER BIT POP

Die Bit Pop ist eine Neuinterpre- tation des Cat Eye Styles, einem der ganz großen Klassiker des eleganten Eyewear-Designs. Die oben leicht spitz zulaufenden Linsen sind umrandet von fein geschwungenem Bio-Acetat, das wiederum von dünnem Edelstahl eingefasst wurde. So ergibt sich ein ganz eigener Look: minimalistisch, kultiviert und mit einem ganz feinen Touch Retro-Charme.

Nachhaltig

Rahmen aus recyclingfähigem Stahl sowie biologisch abbaubarem

Bio- Acetat

Biologisch abbaubare Linsen, die zum Teil aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden

Qualität „Handmade in Italy“

Klimaneutral durch

CO2-Kompensation

EXTRAVAGANTE LÄSSIGKEIT MIT DER DEEP DISCO

Mit ihrem an den bekannten Octagon-Style angelehnten Look steht die Deep Disco für unkonventionelle Eleganz mit besonders hohem Tragekomfort. Die sieben- statt achteckigen leicht seitlich angeschnittenen Linsen und der ungewöhnliche Aufbau des Rahmens machen diese Sonnenbrille zum hochgradig individuellen Statement Piece

ENTSPANNTE NONCHALANCE MIT DER NU JAZZ

Minimalistisches Design mit dem speziellen Twist: Mit ihrem unkonventionell geupdateten Retro-Look, definiert von den runden, leicht angeschnittenen Linsen, verkörpert die Nu Jazz sowohl eine souveräne Eleganz als auch eine gewisse Verspieltheit.

EXKLUSIVITÄT FÜR DIE AUGEN

Alle Sonnenbrillen von Lilienthal Berlin werden per Handarbeit in Italien gefertigt. So werden die Rahmen-Bestandteile von Präzisionsmaschinen in Form gebracht, bekommen manuell den letzten Feinschliff und werden schließlich poliert und per Hand zusammengebaut. Dabei kommen hochwertiges Bio-Acetat und reiner Stahl zum Einsatz – beides kann voll recycelt werden. Und sogar die Linsen selbst haben einen organischen Anteil.

Die Linsen der Kategorie 3 mit UV-Faktor 400 sind rückseitig entspiegelt und bieten 100-prozentigen UV-Schutz. Außerdem wurden sie mit einer speziellen Beschichtung verstärkt, um die Brille vor Kratzern zu schützen. Bei den Modellen mit polarisierten Linsen wird das Licht von reflektierenden Oberflächen gefiltert. Das sorgt etwa bei Wasseroberflächen, Schnee oder nassen Straßen für eine noch bessere Sicht. Außerdem werden Farben und Kontraste klarer dargestellt.

UVP: ab 159€ (getönt) / ab 185€ (polarisiert)

Verfügbarkeit: ab sofort

Erhältlich über: LILIENTHAL BERLIN – ONLINESHOP

Bild und Textquelle: © Lilienthal Berlin 2024