GEMACHT FÜR DIE HELLSTEN MOMENTE

LILIENTHAL BERLINS NEUE SONNENBRILLEN AUS DER STATEMENT-KOLLEKTION!

Am Strand, auf großer Wandertour, auf dem Festival oder ganz entspannt am Nachmittag im Park: Es gibt viele gute Gründe, jetzt wieder zur Sonnenbrille zu greifen! Für alle, die dabei auf der Suche nach außergewöhnlicheren Designs sind, hat Lilienthal Berlin nun seine zweite Eyewear-Kollektion auf den Markt gebracht: Sechs brandneue Modelle in insgesamt 27 verschiedenen Varianten, die ikonische Styles neu interpretieren. Und für all diejenigen, die – egal ob Sommer oder Winter – viel Zeit vor dem Computer verbringen, gibt es dazu auch drei Bildschirmbrillen mit Blueblock-Filter.

DAS MACHT‘S NACHHALTIG:

• Rahmen aus recyclingfähigem Stahl sowie biologisch abbaubarem Bio- Acetat

• Biologisch abbaubare Linsen, die zum Teil aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden

• Qualität „Handmade in Italy“

• Klimaneutral durch CO2- Kompensation

SECHS GANZ UNTERSCHIEDLICHE RAHMENDESIGNS FÜR VERSCHIEDENSTE STYLES

RUNDE SACHE: DIE CHILLWAVE

Die Chillwave mit ihren prägnanten runden Linsen glänzt mit einem geupdateten Retro- Look. Mit fein geschwungenen Elementen und dezenten Verzierungen gibt die Brille jedem Style einen entspannten, leicht nostalgischen Touch.



KLARE KANTE: DIE DREAMGAZE

Die Dreamgaze mit ihrem ebenso minimalistischen wie markanten Rahmen ist eine Weiterentwicklung des klassischen Rectangular- Looks. So wurden der Rahmen etwas breiter und die Linsen etwas runder gestaltet sowie die sonst typische Geradlinigkeit durch lässige Schwünge ergänzt.

AUF KURS: DIE YACHT ROCK

Die Yacht Rock im neu interpretierten Aviator- Style wird vom filigranen Rahmen und den schlank gehaltenen Linsen definiert. Die minimalistische Linienführung des Edelstahl- Rahmens sowie die feinen Linien auf den Bügeln unterstreichen den dynamischen Appeal der Brille.

AUSGESPROCHEN BEQUEM: DIE COMPLEXTRO

Auch die Complextro ist mit ihrer ungewöhnlichen Formensprache eine unkonventionelle Neuinterpretation des Aviator- Styles – statt über einen Nasensteg sind die ovalen Linsen hier nur an der Oberseite des Rahmens verbunden. Praktischer Nebeneffekt: Die Brille lässt sich so ganz besonders angenehm tragen.

FÜR DEN GROSSEN AUFTRITT: DIE HYPER POP

Ein breiter Rahmen, ausladende Bügel, markante Formen – und doch eine gewisse Zurückhaltung: Als stylisches Accessoire ist die Hyper Pop nicht zu übersehen, aber gleichermaßen auch nicht zu aufdringlich.

FÜR DEN GROSSEN AUFTRITT: DIE HYPER POP

Ein breiter Rahmen, ausladende Bügel, markante Formen – und doch eine gewisse Zurückhaltung: Als stylisches Accessoire ist die Hyper Pop nicht zu übersehen, aber gleichermaßen auch nicht zu aufdringlich.

FÜR DIE AUGEN NUR DAS BESTE

Alle Brillen der Statement-Kollektion werden per Handarbeit in Italien gefertigt. So werden die Rahmen-Bestandteile von Präzisionsmaschinen in Form gebracht, bekommen manuell den letzten Feinschliff und werden schließlich poliert und per Hand zusammengebaut. Dabei kommen hochwertiges Bio-Acetat und reiner Stahl zum Einsatz – beides kann voll recycelt werden. Und sogar die Linsen selbst haben einen organischen Anteil.

Die Linsen der Kategorie 3 mit UV-Faktor 400 sind rückseitig entspiegelt und bieten 100-prozentigen UV-Schutz. Außerdem wurden sie mit einer speziellen Beschichtung verstärkt, um die Brille vor Kratzern zu schützen.

Alle Modelle sind entweder mit klassisch getönten Linsen in Grau, Grün und Braun oder mit polarisierten Linsen erhältlich. Bei den polarisierten Brillen wird das Licht von reflektierenden Oberflächen gefiltert. Das

sorgt etwa bei Wasseroberflächen, Schnee oder nassen Straßen für bessere Sicht. Außerdem werden Farben und Kontraste klarer dargestellt.

EXTRASCHUTZ VOR BLAUEM LICHT

Die drei Modelle Chillwave, Dreamgaze und Yacht Rock sind jeweils auch als Blueblock-Versionen erwerbbar. Das heißt, sie haben leicht gelblich eingefärbte Linsen. Diese Einfärbung selbst ist kaum

zu bemerken, doch der Effekt ist groß: Weil 35 Prozent des unnatürlichen blauen Lichtes von technischen Geräten gefiltert werden, ermüden die Augen nicht so schnell, die Konzentration bleibt länger erhalten und der Schlafrhythmus kann so optimiert werden.

Quelle Bild und Text: Lilienthal Berlin GmbH