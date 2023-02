Lilienthal Rosalux: Mermaid Black, Blue und White ab sofort erhältlich

„Wir bei Lilienthal lieben das Besondere, deshalb war uns sofort klar, dass wir Perlmutt in unsere Designs aufnehmen müssen“, so Jacques Colman, Co-Gründer und -Geschäftsführer von Lilienthal Berlin. „Nicht nur, dass sich bei jeder Bewegung das Licht auf der Oberfläche auf unterschiedliche Weise bricht und so magisch schillernde Farbwechsel erzeugt. Auch jedes Stück des Materials ist ganz individuell gemustert, wodurch jede Uhr zum echten Unikat wird.“

Quelle Lilienthal Berlin GmbH