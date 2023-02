Shape Shake 2.0

Mit dem Shape Shake 2.0 in der Sorte Pistazie erweitert sich das foodspring Sortiment mit einer neuen köstlichen Geschmacksrichtung. Der leckere Drink ist speziell für Personen konzipiert, die wenig Zeit haben, aber dennoch die richtigen Nährstoffe in ihre Ernährung aufnehmen möchten. Mit 24 wertvollen Vitaminen und Mineralien, 18 Aminosäuren, 25g Protein, hohem Ballaststoffgehalt eignet sich der glutenfreie Shake sowohl für die Gewichtserhaltung als auch für den Gewichtsverlust. Der Shake besteht aus hochwertigem Molkenproteinisolat, ist arm an natürlich vorkommenden Zucker und verzichtet komplett auf zugesetzten Zucker.

Einfach 60 g des Shape Shake 2.0 Pistazie mit 350 ml Wasser mischen und kräftig schütteln, bis eine vollständig glatte Mischung entsteht.

Whey Protein

Das Whey Protein Pistazie ist die perfekte Kombination aus Geschmack und Funktion. Der cremige Shake mit Pistaziengeschmack enthält die feinste Qualität an Whey Protein in seiner reinsten Form. Er beinhaltet ein 30 prozentiges Isolat, mit einem geringen Anteil an Kohlenhydraten, Zucker und Fetten. Durch den hohen Gehalt an essentiellen Aminosäuren kann der Körper das Protein schnell und effizient aufnehmen. Mit 24g Protein pro Portion ist er der ultimative Helfer, um die täglichen Makroziele besser zu erreichen. Zudem ist das Whey Protein in der Sorte Pistazie arm an Zucker, ohne dabei den Geschmack zu beeinträchtigen. Es ist ideal für Personen, die nach einem Produkt suchen, welches das Muskelwachstum unterstützt und die Regeneration nach dem Training in einem köstlichen Pistaziengeschmack fördert.

Für die besten Ergebnisse einfach 30g Pulver in 300ml Wasser geben, 20 Sekunden kräftig schütteln und innerhalb einer Stunde nach dem Training genießen.

Das Whey Protein und der Shape Shake 2.0 in der Sorte Pistazie sind beide jeweils für 19,99 Euro auf foodspring.de erhältlich

Quelle STUDIO BRANDFORMANCE