„Lit.EU“: Europäisches Literaturfest an der Adria

Thomas Bernhard, James Joyce, Rainer Maria Rilke, Anton Tschechow oder Peter Rosegger – namhafte Schriftsteller suchten in „Abbazia“ (heute Opatija), dem legendären Seebad der österreichisch-ungarischen Monarchie, Erholung und – nicht zuletzt – Inspiration. Das Adria-Relax-Resort Miramar knüpft an diese Tradition an und wird Schauplatz von „Lit.EU“, dem europäischen Literaturfestival an der Adria.

Organisator Ben Rakidzija, selbst Schriftsteller, Verfasser von Aphorismen, Novellen, Romanen und Theaterstücken sowie Yogalehrer, möchte mit dem Festival zum kulturellen Austausch in Kroatien und Europa beitragen und Grenzen, auch sprachlicher Natur, überwinden: „Es ist jeder willkommen, der sich für das geschriebene Wort interessiert, und daran glaubt, dass ein Buch nicht nur eine Ware, sondern eine Kraft, nicht nur Konsumgut, sondern existenzielle Erfahrung sein kann.“ Geplant sind Lesungen, Konzerte, Literaturspaziergänge, philosophische Cafés und Yoga für Literaten sowie Saunaaufgüsse mit dem Sauna-Poeten Bernd Gritschacher.

Bei einem Literaturausflug nach Triest wandeln die Teilnehmer auf den Spuren von James Joyce oder Rainer Maria Rilke.

Gäste sind u.a. die mehrfache Preisträgerin Teresa Präauer, die Slam-Poetin Paulina Behrendt oder Deutschlands bekanntester Literaturkritiker Denis Scheck, der aus seinem Buch Schecks kulinarischer Kompass lesen wird. Der Schauspieler Volker Ranisch ist in dem solistischen Theaterstück Schätzchen, streit mit mir! (nach einem Roman von Ben Rakidzija zu sehen. (Detailprogramm und Teilnehmer: www.literaturfest.eu)

Das Adria-Relax-Resort Miramar bietet mit seiner mediterranen Gartenlandschaft, dem Wellness- und Beautybereich und dem Restaurant mit Meerterrasse den perfekten Rahmen für Literaturbegeisterte. Die historische Villa Neptun, die heute komfortable 4-Sterne-S-Zimmer und Suiten birgt, war einst beliebtes Reiseziel für prominente Gäste; so verbrachte Schriftsteller Vladimir Nabokov („Lolita“) als Kind hier einen Sommer.

PACKAGE Literaturfestival 2023 (13.-19. November 2023)

7 Nächtigungen im Superior-DZ mit Balkon und Meerblick inkl. HP und Teilnahme an den Veranstaltungen der Literaturtage, geführter Stadtrundgang durch Opatija, 50 % Ermäßigung auf eine Wellnessbehandlung pro Person, ab € 1.095,– pro Person.

Adria-Relax-Resort Miramar, HR-51410 Abbazia / Opatija, Ive Kaline 11,

Tel. 00385 / 51 / 28 00 00, Fax 28 00 28,

E-mail: info@hotel-miramar.info,

www.hotel-miramar.info

