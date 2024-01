Ein Spiegel in eine verborgene Welt: Wie Jugendliche ihre Ängste überwinden

Lonely Castle in the Mirror“ führt in eine magische Welt, wo Jugendliche mehr als nur ihr Spiegelbild entdecken.

Mizuki Tsujimuras „Lonely Castle in the Mirror“, erschienen 2023 im Carlsen Verlag, ist eine gelungene Verschmelzung der Genres Fantasy Fiction, Magical Realism und Psychological Fiction. Im Zentrum der Geschichte steht eine Gruppe Jugendlicher, die aus verschiedenen persönlichen Gründen den Schulbesuch verweigern. Ihr Leben nimmt eine unerwartete Wendung, als sie eines Tages in eine geheimnisvolle Welt hinter ihren Spiegeln gezogen werden.

Tsujimura besticht durch einen lyrischen und angenehmen Schreibstil, der es leicht macht, der Handlung zu folgen. Der Stil fesselt an die Geschichte, und die Seiten fliegen nur so am Leser vorbei. Es ist einfach, sich in der Geschichte zu verlieren, und mit jeder Seite wird es spannender. Fragen werden aufgeworfen, deren Antworten herbeigesehnt werden. Die Charaktere und der Plot sind leicht zugänglich, und es fällt leicht, die Emotionen der Figuren nachzuvollziehen.

Kokoro, die Protagonistin, steht im Mittelpunkt des tiefgründigen Einblicks in Vergangenheit, Motivationen, Traumata und Emotionen.

Zu Beginn erhalten die Leser nur kleine Hinweise auf das, was Kokoro traumatisiert haben muss. Sie vermeidet jeglichen Gedanken an das Erlebte, meidet Interaktion und vor allem die Schule. Anfangs ist sie eine in sich gekehrte, sanfte und verängstigte Person. Im Verlauf der Geschichte lernt der Leser sie besser kennen und erfährt nach und nach, was sie dazu zwingt, zu Hause zu bleiben. Ihre Entwicklung, wie sie nach und nach aus sich herauskommt und wieder einzelne Dinge in ihr Leben integriert, ist beeindruckend. Neben ihr gibt es jedoch noch sechs weitere Charaktere, die alle ihre eigenen Geheimnisse und Entwicklungen durchlaufen.

In dem Buch geht es um sieben junge Menschen, die aus ihren eigenen Gründen den Schulbesuch verweigern. Eines Tages beginnen ihre Spiegel zu glühen und sie in eine Welt hinter den Spiegeln zu führen. Dort befindet sich das Schloss, in dem sie ein Jahr Zeit haben, einen Schlüssel zu finden, der dem Finder einen Wunsch erfüllt. Statt einer intensiven Suche nach dem Schlüssel, steht die zaghafte Annäherung der Teenager im Vordergrund, wie sie sich gegenseitig helfen, ihre Probleme und Traumata zu konfrontieren und zu verarbeiten. Die Suche ist eher nebensächlich, da sich die Geschichte vordergründig auf die Menschen und ihre Psyche konzentriert.

Zusammenfassend ist „Lonely Castle in the Mirror“ ein fesselndes Werk, das nicht nur unterhält, sondern auch zum Nachdenken anregt und tiefgründige Emotionen hervorruft.

Es werden Erziehung und Schule infrage gestellt, während Fragen zur Psyche unserer Kinder gestellt werden, die momentan wichtiger sind denn je. Es ist der Autorin gelungen, ein wichtiges Werk zu schaffen, das uns die Probleme der Vernachlässigung der Kinderpsyche vor Augen führt.