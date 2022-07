Automobili Lamborghini bringt seine exklusive und luxuriöse DNA den vierten Sommer in Folge nach Sardinien zurück und eröffnet eine temporäre Lounge. Die Lamborghini Lounge an der Promenade du Port in der Via Porto Vecchio macht bis zum 11. September für Besitzer und Neukunden nach Voranmeldung die Türen auf und bietet Probefahrten mit den Produktpaletten des Super-SUV Urus und des V10-Supersportwagens Huracán, um das Erlebnis zu bereichern.

Sowohl permanente (wie in New York und Tokio) als auch temporäre Lounges sind bei Lamborghini Anlaufstellen für VIP-Kunden und Gäste. Sie vereinen Lamborghini-Lifestyle und Marken-DNA und zeigen die neuesten Produkte wie den neu eingeführten Huracán Tecnica. In diesem Sommer wird der Raum genutzt, um die Besitzer wieder willkommen zu heißen und neue Kunden bei exklusiven Veranstaltungen zu treffen, umgeben von täglichen Fahraktivitäten auf einigen der schönsten Straßen Sardiniens, entlang der bezaubernden Costa Smeralda.

Die Lounge mit ihrem 600 Quadratmeter großen Innenbereich und der privaten Terrasse bietet ein immersives 360˚- Markenerlebnis der unverwechselbaren Lamborghini-Lifestyle-DNA durch verschiedene Elemente, die Teil des Lounge-Bereichssind, sowie durch Design-Accessoires und Projekte der Marke Automobili Lamborghini, die mit verschiedenen Lizenz-Partnern entwickelt wurden.

Vom Lounge-Bereich zum ersten Lamborghini NFT-Projekt, das den Aventador Ultimae repräsentiert [1], der zu den Sternen abhebt und an den Space Key gekoppelt ist, bis hin zu Ad Personam – dem Bereich, der den anspruchsvollsten Lamborghini-Kunden gewidmet ist und in dem sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen können, während sie ihren einzigartigen Supersportwagen gestalten. Das Ad Personam Studio ist für eine Marke mit mehr als 400 Farben im Portfolio von entscheidender Bedeutung – in diesem speziellen Bereich können Außenfarben, Innenausstattungen, Ausführungen und Details jedes neuen Lamborghini in einer enormen Auswahl an Mustern und mit Hilfe des virtuellen Konfigurators mit einem Produktspezialisten bewundert werden.

In- und außerhalb der Lamborghini Lounge sind die Autos die Hauptdarsteller – nicht nur statisch, sondern auch dynamisch für Probefahrten verfügbar – und repräsentieren den V8 und den Kerngehalt des V10-Motors. Im Innenraum ist der Huracán Tecnica [2] in Verde Selvans zu sehen, der die perfekte Kombination der Hauptattribute des Huracán EVO RWD und des Huracán STO darstellt und die Verbindung von Design und technischer Reinheit für Lifestyle-Spaß und Fahrleistungen auf Straße und Rennstrecke ist.

Auf der gegenüberliegenden Seite ist der Huracán STO [3] zu sehen, wie er in den Farben Blu Laufey und Arancio California eingeführt wurde, ebenfalls die beliebteste STO-Farbkombination bei den Kunden. Der straßenzugelassene Supersportwagen, der vom Lamborghini-Rennsport inspiriert ist, diente als Inspiration für einige der technischen Merkmale des neuesten Mitglieds der V10-Familie, dem Huracán Tecnica.

Das Angebot an Testfahrten umfasst den emotionalen Super Trofeo Omologata in Arancio Alberich und den farbenfrohen Super SUV Urus [4] in Blu Aegir, das seit seiner Markteinführung meistverkaufte Modell. Mit ihrer Sportlichkeit liefern sie einerseits beste Performance und vermitteln dem Fahrer andererseits ein perfektes Handling auf allen Fahrbahnoberflächen.

[1] Kraftstoffverbrauch und Emissionswerte für den Aventador LP 780-4 Ultimae Roadster – kombinierter Verbrauch: 18,0l/100km; kombinierte CO2-Emissionen: 442 g/km (WLTP)

[2] Dieses Fahrzeug ist noch nicht im Handel und unterliegt daher nicht der Richtlinie 1999/94/EG. Die Verbrauchs- und Emissionsdaten befinden sich in der Zulassungsphase

[3] Kraftstoffverbrauch und Emissionswerte für den Huracán STO – kombinierter Verbrauch: 13,9 l/100km; kombinierte CO2-Emissionen: 331 g/km (WLTP)

[4] Kraftstoffverbrauch und Emissionswerte für den Urus – kombinierter Verbrauch: 12,7l/100km; kombinierte CO2-Emissionen: 325 g/km (WLTP)

Quelle Bilder und Text: Automobili Lamborghini S.p.A.