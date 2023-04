Lürzer in Obertauern feiert Saisonfinale mit einem Festival

„Tanz‘ bis du nicht mehr kannst“: Unter diesem Motto feiern die Lürzer-Betriebe in Obertauern mit angesagten DJs und Live-Acts das letzte Wochenende der Wintersaison. Der Auftakt zum Festival ist am 14. April 2023 ab 21.30 Uhr das Dirndl- und Lederhosen-Clubbing in der Bar MUNDWERK im Ortszentrum. In Tracht und zu den Beats von DJANE JOANA PLANKL und Live-Act MAX THE SAX tanzen Gäste dem Frühling entgegen.

Am Samstag 15. April steigt ab 15.30 Uhr die Höhenrauschparty in der Edelweissalm. Auf sonnigen 1.850 Höhenmetern locken leckere Drinks und DJ Ramazotti zum letzten Après-Ski der Saison. Nach der Abfahrt ins Tal zieht es Feierfreudige in die Lürzer Alm zum traditionellen LA Abschluss Clubbing. In lässiger Atmosphäre und zur Musik von DJ JEAN PHILIPPE und MAX THE SAX beginnt ab 21.30 Uhr die krönende Abschlussparty des Winters.

Übernachtet wird in den Lürzer Hotels Edelweiss oder dem Adults-Only Hotel LÜ in unmittelbarer Nähe der Alm. Wer sich noch modische Schnäppchen mit nach Hause nehmen möchte, stöbert im Ausverkauf des Sport- und Modehauses FREUDENHAUS direkt gegenüber des Edelweiss.

Neben hochwertigen Outdoor-Artikeln und Skizubehör findet sich hier eine große Auswahl an Freizeitkleidung namhafter Marken. Eine Übernachtung im Hotel Edelweiss kostet ab 165 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Halbpension, das Hotel LÜ ist ab 190 Euro pro Doppelzimmer mit Frühstück buchbar. Der Eintritt zu allen Verantstaltungen ist für Lürzer Gäste kostenfrei. Buchungen für das Edelweiss werden per Mail an hotel-edelweiss@luerzer.at und für das Hotel LÜ unter hotel-lue@luerzer.at entgegengenommen. Weitere Informationen finden sich unter www.luerzer.at.

„Erfolg ist nicht endgültig, Misserfolg auch nicht: Mut weiter zu machen ist das was zählt. Dieses Motto hat uns während der letzten drei Jahre begleitet,“ so Geschäftsführer Heribert Lürzer. „Umso mehr freuen wir uns die erste Wintersaison ohne Einschränkungen erfolgreich abschließen zu können. Das ist natürlich ein Grund zu feiern, denn nichts ist selbstverständlich. Wir blicken schon jetzt voller Vorfreude und Zuversicht dem Saisonbeginn im November 2023 entgegen.“

Wer nicht bis zum nächsten Winter auf die Lürzers warten will, besucht ab Juni das stylische Peakini Farmhaus in Untertauern – der einzige Lürzer Betrieb, der auch im Sommer geöffnet ist. Der 450 Jahre alte Architektur-Bauernhof eignet sich ideal als Ausgangspunkt für viele sommerliche Aktivitäten im Freien.

Bildcredits: Lürzer in Obertauern

Quelle: STROMBERGER PR GmbH