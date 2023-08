Karlsruher Recruiting-Startup baut Führungsteam aus

Lukas Kretzinger startet am 1. September als Finanzchef bei Workwise

Workwise, digitaler Recruiting-Partner für kleine und mittlere Unternehmen, ernennt Lukas Kretzinger zum Chief Financial Officer. Der ehemalige CFO von WindStar Medical und Associate Director von ProSiebenSat.1 wird in seiner neuen Position die organisatorisch-finanziellen Rahmenbedingungen für die strategische Weiterentwicklung von Workwise schaffen.

Kretzinger bringt tiefgreifende Expertise in der Entwicklung und Umsetzung erfolgreicher Finanzstrategien mit. So war er zuvor als CFO bei WindStar Medical für den Aufbau und die Weiterentwicklung des Finanzbereichs verantwortlich. Durch die Durchführung und Integration mehrerer Akquisitionen trug er maßgeblich zum Wachstum der Unternehmensgruppe bei. Als erfahrener Finanzexperte arbeitete er zudem mit verschiedensten Geschäftsmodellen und sicherte bei ProSiebenSat.1 den Erfolg von Branchengrößen wie Parship, Flaconi und Verivox.

„Nach unserer erfolgreichen Finanzierungsrunde 2022 und der kontinuierlichen Umsatzverdopplung in den letzten Jahren, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, unser C-Level weiter zu stärken. Lukas bringt wertvolle Expertise mit und ist die perfekte Besetzung für die neu geschaffene CFO-Rolle. Wir sind überzeugt davon, dass er unsere ambitionierten Wachstumspläne weiter vorantreiben und mit uns in die Tat umsetzen wird. Ich freue mich sehr, ihn als Teil unseres Teams willkommen zu heißen”, so Martin Trenkle, Mitgründer und Co-CEO von Workwise.

Workwise wurde 2015 gegründet und schloss im vergangenen Jahr eine Finanzierungsrunde in Höhe von 12 Millionen Euro ab. Zuvor war das Unternehmen komplett selbst finanziert und profitabel. Nach einem starken Umsatz- und Mitarbeitendenwachstum besetzt das Unternehmen nun erstmals die Rolle des CFO.

„Workwise befindet sich in einer extrem spannenden Wachstumsphase und agiert in einem Markt, der viel Potenzial bietet. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Team dafür zu sorgen, dass zukünftig jedes Unternehmen in Deutschland die passenden Mitarbeitenden findet. Die einmalige Unternehmenskultur und der Teamspirit, der mich hier empfängt, sind beeindruckend. Ich bin mir sicher, dass hier noch Großes auf uns wartet”, so Lukas Kretzinger, neuer CFO bei Workwise.

Quelle Bild und Text: Workwise