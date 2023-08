Soul-Flow im Pinzgau

mama thresl lädt zu Yoga- und Hike-Retreats nach Leogang –Mit mehr Achtsamkeit und neuer Energie durch den Herbst

Runterfahren, durchatmen, rebooten: Nach den beliebten Yoga Mountain Days Ende Mai 2023 bietet das Leoganger Lifestylehotel mama thresl im Salzburger Land auch im Herbst erlebnisreiche Events für Yogis und Naturliebhaber an. Vom 21. bis 24. September 2023 dreht sich beim Hike-Yoga-Relax-Retreat alles um heilsame Bewegung in den Pinzgauer Bergen. Das mehrtägige mama thresl-Programm besteht aus Yoga-Einheiten im und außerhalb des Wassers, Kaltwasserbaden sowie eine geführte Wanderung und Bike-Tour mit Gastgebern und Team. Atemtraining, Meditationen und ausgesuchte Saunaaufgüsse ergänzen das Entspannungs-Package.

Gemeinsam klingen die Abende bei feinem Essen, Live DJ-Sound und perfekt gemixten Drinks an der Bar aus. Der Paketpreis für drei Übernachtungen pro Person im Doppelzimmer startet bei 790 Euro und bei 995 Euro pro Person bei Einzelzimmer-Nutzung. Nur wenige Wochen später und mit einer Nacht mehr finden die Yoga Healthdays vom 15. bis 19. Oktober 2023 statt. Ein Mix aus kraftvollen Asanas, leisen Yin Yoga-Einheiten, Atemtraining, Meditationen, Aquagym und Saunaaufgüssen machen fit für den kommenden Winter. Der Paketpreis für vier Übernachtungen startet bei 995 Euro pro Person im Doppelzimmer und bei 1.075 Euro pro Person bei Einzelzimmer-Nutzung. Inkludiert sind jeweils Halbpension exklusive Getränke, eine Alm-Jause, das Shuttle zu Huwi’s Alm und zurück, die Teilnahme an sämtlichen sportlichen Aktivitäten, der Eintritt ins PRIESTEREGG Bad sowie zum Wohlfühlbereich des mama thresl. Weitere Informationen zu den Events finden sich unter www.mama-thresl.com. ­

­ ­ ­

Im Mittelpunkt beider Veranstaltungen stehen die Themen Entspannung, Achtsamkeit und neue Energie. Initiatorin ist Gastgeberin Renate Oberlader, die mit ihrem Mann Huwi auch das PRIESTEREGG betreibt. Als ausgebildete und passionierte Yogalehrerin zählt sie ebenso zum Line-up wie die beiden Gasttrainerinnen Roberta Pröfrock und Annette Hinz. Die verschiedenen Yoga-Einheiten, die neben Yoga Flow und Aqua Yoga auch Gesichtsyoga beinhalten, finden im Eventraum Think Tank des mama thresl und auf den Plattformen im angrenzenden Wald des PRIESTEREGG Premium ECO Resort statt.

Bild © mama thresl guenterstandl-www.guenterstandl.de

