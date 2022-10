Lukas Podolski und Reece Moore starten ab 5. Oktober mit Good Vibes Only eine wöchentliche Radioshow auf bigFM

Jeden Mittwoch von 19.45 bis 20.45 Uhr werden die Glücksgefühle im Radio kicken

Lukas Podolski (37) und Reece Moore (35) starten am 5. Oktober mit Good Vibes Only – wenn die Glücksgefühle kicken – eine wöchentliche Radioshow auf bigFM. „Wir wollen jeden Mittwoch um 19.45 Uhr eine gute Stunde über die richtige Motivation, die kulturelle Vielfalt, die positive Stimmung und die Verbindung von Lukas zur Musik sprechen“, gibt Reece – der gebürtige US-Amerikaner gehört seit 2012 zum festen Moderatorenteam von bigFM – schon mal einen Ausblick auf die neue Show. Reece lebt seit 2003 in Stuttgart.

„Ich verfolge Poldi seit einigen Jahren und bin begeistert, was er alles abseits von Fußball macht. Vor allem sein Engagement in der Jugendarbeit ist beeindruckend. Er ist ein positiver Mensch und organisiert jetzt auch noch das „Glücksgefühle-Festival“. Das bietet viele Hintergrundgeschichten um aufzuzeigen wie so ein Festival entsteht“, erklärt bigFM Moderator Reece die Zusammenarbeit.

„bigFM kenne ich natürlich, weil ich aus Köln bin. Ich mag die Musik und die lockere Art des Senders. Als wir das „Glücksgefühle-Festival“ organisiert haben, kam auch immer wieder das Thema Radio auf und da haben wir uns im Vorfeld mit Reece ausgetauscht und gemeinsam eine Show entwickelt. Jetzt starten wir endlich damit“, so Lukas Podolski. Der ehemalige 130fache deutsche Fussballnationalspieler lebt mit seiner Frau Monika und seinen beiden Kindern in Köln und ist aktuell aktiver Spieler bei Gornik Zabrze in der polnischen Ekstraklasa sowie Mitbesitzer von Mangal-Döner einer Kette von Schnellrestaurants in Köln.

„Wir sind stolz endlich einen Weltmeister im Team begrüßen zu dürfen. Lukas Podolski und Reece haben gemeinsam eine moderne Show entwickelt und werden neben cooler Musik den Aspekt der Motivation und einem positiven Mindset behandeln. Ich bin überzeugt, dass es unseren Hörer:innen gefallen wird“, so bigFM Programmdirektor Patrick Morgan.

Bild: Lukas Podolski und Reece Moore sind die Moderatoren der neuen bigFM Show „Good Vibes Only“ Bildrechte: Audiotainment Südwest

Quelle Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG