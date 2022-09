Lunch Box To Go. Die leckeren und einfachen Rezepte für unterwegs von und mit Planet Plant-Based.

Ab jetzt legen wir einen Boxenstopp ein!

Wer kennt das nicht? Man ist unterwegs, im Office, auf dem Weg in den Urlaub etc. und möchte sich auch weiterhin bewusst wie zu Hause ernähren. Das kann oft zu einer großen Herausforderung werden. Obwohl es an vielen Stellen schon gesundes Essen To Go gibt, setzen wir lieber auf Selbstgemachtes. Da haben wir im Blick, welche Zutaten reinkommen und zaubern im Handumdrehen köstliche, neue und vor allem rein pflanzliche Lieblingsgerichte. Mit Planet Plant-Based.

Lunch To Go fördert unsere Gesundheit, steigert unsere Energie, schont die Umwelt durch weniger Verpackung und ist gut zu unserem Geldbeutel. Wir müssen auch nicht stundenlang in der Küche stehen, oft reicht schon ein minimaler Aufwand für ein maximal leckeres Ergebnis. Lust auf ein paar kreative Inspirationen?

Hier kommen unsere tollen Rezeptideen für die Lunch Box To Go.

Erdnussbutter-Mousse

Zutaten (für 4 Portionen):

150 ml Aquafaba

1 Teelöffel Zitronensaft

Für den Rest:

2 Esslöffel glatte Erdnussbutter

½ Esslöffel Dattelsirup

100 ml Kokosnusscreme

Für die Ganache:

60 g Schokolade

70 ml Mandelmilch

Anleitung:

Aquafaba und Zitronensaft in eine Schüssel geben und mit einem Mixer zu steifen Spitzen schlagen

In einer anderen Schüssel Erdnussbutter, Dattelsirup und Kokosnusscreme hinzufügen.

Gut mischen, bis eine glatte Masse entsteht.

Das Aquafaba schubweise unterheben und mit einem Spatel vorsichtig verrühren – so wird die meiste Luft nicht verbraucht und die Mousse bleibt luftig und locker

Wenn die Mousse fertig ist, in Förmchen füllen und in den Kühlschrank stellen.

Zartbitterschokolade und Mandelmilch in eine Schüssel über kochendem Wasser geben

Verrühren, bis sie vollständig geschmolzen ist

Leicht abkühlen lassen und dann über die Mousse gießen

In den Kühlschrank stellen – in 1 Stunde ist es servierfertig

Auberginen-Sandwich

Zutaten:

Für die Marinade:

2 Esslöffel Kokosnuss-Aminos

1 Teelöffel Dattelsirup

1 Teelöffel Oregano

1 Teelöffel Paprikapulver

Für den Rest:

Brot

Hummus

Tomaten

Spinat

Auberginen-Scheiben

Anleitung:

Die Zutaten für die Marinade miteinander vermengen

Auberginenscheiben in einer Pfanne braten und mit der Marinade bestreichen

2 Minuten auf jeder Seite braten

Das Sandwich zusammenstellen

Cellentani Salat

Zutaten:

120 g gekochte Cellentani

¼ Avocado, gewürfelt

30 g Tomaten, gewürfelt

20 g rote Zwiebeln, in dünne Scheiben geschnitten

1 Esslöffel Öl

Salz und schwarzer Pfeffer zum Abschmecken

Frische Petersilie

Anleitung:

Alle Zutaten miteinander vermischen und servieren

Über Planet Planet-Based

Das Startup wurde 2015 als Food-Blog ins Leben gerufen, und hat sich in nur kurzer Zeit zu einem absoluten Liebling für bewusste Ernährung entfaltet. Ida Hemmingsson-Holl, die Gründerin und Inhaberin von Planet Plant-Based, ist Schwedin und lebt mit ihrer Familie in München. Mit dem Unternehmen hat sie ihre Leidenschaft in eineLebensphilosophie verwandelt – eine pflanzliche Ernährung, die nicht nur für denPlaneten wichtig ist, sondern auch für ein gesundes Leben.

Das Sortiment umfasst verschiedene Nudeln auf Hülsenfruchtbasis, Risoni, Granola aus Kichererbsen, eine Auswahl an Nussmusen, Kokos Aminos, Jackfrucht, Rote Bete Wraps, die Haselnuss Kakao Creme und natürliche Süße aus Datteln.

Alle Produkte sind glutenfrei.

Die Produkte von Planet Plant-Based sind Online unter planetplantbased.com und deutschlandweit bei Alnatura, Denns Biomarkt, Edeka, Galeria Markthalle sowie knuspr erhältlich.

Quelle BAUERNFEIND + LÖWE GbR