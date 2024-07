Herbsturlaub im Nationalpark Gesäuse – Ein Luxus-Hideaway im bunten Blätterrauschen

Es ist eine Augenweide, es duftet und raschelt – wenn der Herbst den Nationalpark Gesäuse wie von Zauberhand in ein buntes Meer aus warmen Rottönen, leuchtendem Orange und prächtigem Gelb verwandelt, dann wissen Wanderer und Biker: Die beste Jahreszeit für Outdoor-Sport ist angebrochen. Im FourElements – Living by Berger verbinden sich dann Frischluftvergnügen und kuschelige Stunden, wie wir sie im Herbst so lieben.

Über der glasklaren, plätschernden Salza schmiegen sich vier Design-Hideaways „for adults only“ in die Landschaft: Über den Dingen schweben, zu zweit oder mit Freunden, Aktiv- oder Relaxurlaub, auf der Terrasse noch einmal Sonne tanken, Privatleben at its best im Traumhaus. Private SPA’s spielen alle Stücke, drinnen oder an der frischen Herbstluft im Wald. Kulinarisch bleiben keine Wünsche offen – vom Frühstückskorb bis zum mehrgängigen Menü auf Wunsch, von der Grillbox bis zum Privatkoch. Sich auf das Wesentliche besinnen, entspannen, die Natur genießen und Abstand vom Alltag gewinnen – dafür ist das Hideaway FourElements ein ganz besonderer Ort.

Und doch kann diese außergewöhnliche Lage im Herzen des Gesäuses noch so viel mehr. Mountainbiken, Wandern und Laufen in herrlicher Umgebung, Picknicken in der milden Mittagssonne am Gebirgsbach – die schönsten Seiten des Spätsommers und Herbstes liegen direkt vor der Haustür. „Wagemutige“ stürzen sich beim Rafting in die Fluten, andere bewundern bei einem aufregenden Paragliding-Flug die sagenhafte Natur aus der Vogelperspektive, wieder andere ziehen die unvergleichlichen Yoga-Plätze vor. Spektakulär, so lässt sich FourElements treffend beschreiben. Architektur und Design zeigen sich von einer beeindruckenden Seite. Das Gesäuse mit seiner kraftvollen, unberührten und belebenden Natur krönt diese Erholung auf höchstem Niveau.

