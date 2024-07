Zeitloser Herbst im Naturdorf Oberkühnreit

Am Sonnenbalkon über Neukirchen am Großvenediger liegt das Naturdorf Oberkühnreit von Familie Ensmann-Heim – Chalets und Apartments für eine „goldene Herbst-Auszeit“ mit viel Privatsphäre.

Die einzigartige Kultur- und Naturlandschaft der Hohen Tauern liefert unzählige Gründe, den Herbst zu lieben. Wandern, Biken, Ausflüge sind dann am schönsten, wenn die Hitze des Sommers vorbei ist und die Luft klar wie sonst nie. Gastgeber René ist der „Wegweiser“ zu den schönsten Zielen und immer wieder für geführte Touren zu haben, auf den Hausberg Wildkogel etwa, zu den Krimmler Wasserfällen oder in die traumhaft schönen Nationalpark- und Sonnseitentäler, die jetzt in den wärmsten Farbtönen glühen. Für zusätzliche Farbtupfer sorgen Bauernherbst, Almabtriebe und Erntedank in Neukirchen.

Die Zeit steht still im Naturdorf

Ruhe und Privatsphäre tun gut, wenn man eine Auszeit braucht. Ein Häuschen, in dem größter Wert auf Gemütlichkeit und Wohlbefinden gelegt wurde, kommt da gerade recht. Außen wie innen prägt Vollholz das Ambiente der Chalets. Bis zu acht Personen haben auf 55 bis 120 m2 Wohnfläche Platz. Die Küche ist perfekt ausgestattet. Außerdem ist Gastgeberin Anika immer für ihre Gäste da, bäckt köstliches Brot, Pizza und ein unvergleichliches Bauernbratl. Aber auch herzhafte Kasnockn, Wiener Schnitzel oder Spareribs können Gäste bei ihr ordern und ins Chalet bringen lassen. Auf den südseitigen Hüttenterrassen lässt sich danach der grandiose Ausblick in die Gipfel der Hohen Tauern genießen, hinter denen die Sonne versinkt.

Knistert es im Kachelofen, kuschelt man sich am Diwan oder um die gemütliche Eckbank zusammen. Ein guter Obstler aus Anikas Naturdorf-Brennerei heizt auch innerlich ein – oder ein Hitzeschub aus der Zirbensauna-Hütte. Wer das Chalet Oberkühnreit bucht, hat sogar eine eigene Sauna im Garten. Danach schläft es sich ausgezeichnet in den urigen Holzbetten bis zum nächsten makellos schönen Herbsttag. 2023 holte das Naturdorf Oberkühnreit bereits zum vierten Mal den Top-Of-The-Mountains-Award, auf booking.com verbucht es beständige 9,2 Punkte. www.naturdorf.at

Bild Fotograf Daniel Kogler Nikolaus Naturdorf Oberkühnreit

Quelle © mk Salzburg