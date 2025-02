Mama, I Love You – fräulein Veffi und FRAU Veffi Fine Jewellery zum Muttertag

„Danke, Mama. Du bist einzigartig, großzügig, achtsam, aufmerksam, verständnisvoll, liebevoll, tolerant, ehrlich und manchmal auch kritisch mit uns. Genau dafür lieben wir Dich. Für die Tage, an denen wir zusammen lachen und Spaß haben. Für die Nächte, in denen Du uns früher in den Schlaf gesungen hast und in denen wir heute tiefe Gespräche mit Dir führen und uns einen Rat bei Dir holen dürfen. Du siehst immer klasse aus, bist unser größtes Vorbild und wir sind dankbar für alles, was wir von Dir lernen dürfen.“

Mit den einzigartigen Schmuckkreationen von fräulein Veffi und FRAU Veffi Fine Jewellery verwöhnen wir Mama dieses Jahr für die Ewigkeit. Ein Schmuckstück ist wie Mama, etwas ganz Besonderes – und nichts ist schöner, als auf ewig mit etwas, das man von Herzen liebt, verbunden zu sein. Das sind unsere persönlichen Favoriten für Mama zum Muttertag.

Mama, wir lieben Dich – Süßwasserperlen Creolen Coco von fräulein Veffi

Süßwasserperlen stehen für Liebe, Reinheit und spirituelles Wachstum. Als Naturmaterial unterscheidet sich jede Perle ein wenig in Form & Farbe. Genau das macht die Süßwasserperlen Creolen Coco von fräulein Veffi einzigartig und besonders, so wie Mama es für uns ist.

Mama Cool – Süßwasserperlen Threader Filipa Ohrringe von fräulein Veffi

Classy but cool! Perlen in jeder Variation gehören seit Generationen zu den beliebtesten Schmuckstücken. Mit dieser neu gedachten Interpretation wird der klassische Perlen-Ohrring durch eine moderne Variante ersetzt, der alle Blicke auf sich zieht. Die langen Süßwasserperlen Threader Ohrringe Filipa von fräulein Veffi können der Länge nach angepasst werden, je nachdem, wie weit man sie durchziehen möchte. So wird Mamas Outfit zu etwas ganz Besonderem, das sie noch mehr glänzen und strahlen lässt.

Von Herz zu Herz – The Heart Echtgold Armband von FRAU Veffi

Was verbindet uns mehr mit unserer liebsten Mama als unser Herz? Das Echtgold Armband The Heart von FRAU Veffi ist für die Ewigkeit gemacht und verbindet nicht nur unsere Herzen, sondern erinnert Mama auch jeden Tag an die große Liebe, die wir füreinander haben.

Mama, unsere Perle – Echtgold Perlmutt Ring La Mer von FRAU Veffi

Ein majestätisch eingebetteter Muschelkern macht den Echtgold Perlmutt Ring La Mer von FRAU Veffi zu einem ganz besonderen Schmuckstück. Die perlmuttfarbene, schillernde Oberfläche unterscheidet sich von Ring zu Ring und bringt in jeder Kreation seine Einzigartigkeit hervor. Genau wie jede Mama einfach einzigartig für uns ist.

Die Kollektion von fräulein Veffi ist online unter frl-veffi.com, im Atelier in Kirchberg in Tirol und im Juice & Jewelry Concept Store in St. Johann in Tirol erhältlich.

Die Süßwasserperlen Creolen Coco von fräulein Veffi kosten 48€.

Die Süßwasserperlen Threader Ohrringe Filipa kosten 58€.

Das Echtgold Armband The Heart von FRAU Veffi kostet 149€.

Der Echtgold Perlmutt Ring La Mer von FRAU Veffi kostet 330€.

Bildcredit © fräulein Veffi

Quelle Sonja Berger Public Relations