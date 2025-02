Wie ein Peeling fürs Zuhause

Die besonders ergiebige Putzsteinpaste von everdrop reinigt nahezu jede Oberfläche – und zaubert Wohlfühl-Atmosphäre mit fruchtig-frischem Duft

Die neue, extra-ergiebige Putzsteinpaste von everdrop macht es dank ihrer Polierpartikelchen jetzt ganz einfach, hartnäckigen Schmutz auf Oberflächen zu entfernen. Sie reinigt dabei schonend, ohne zu kratzen – und das auf fast allen Oberflächen, z.B. in der Küche (Kochfelder, Arbeitsplatten, Backöfen) oder im Bad (Wasserhähne, Fliesen). Einfach dippen, schäumen, etwas scheuern und schon fertig! Mit dem Duft von Grapefruit und Rhabarber zaubert die pinke Putzsteinpaste eine angenehme Wohlfühl-Atmosphäre.

Die Paste ist vegan, mikroplastikfrei und dermatologisch getestet und damit sanft zur Haut und zur Umwelt. Die Putzsteinpaste und der wiederverwendbare Glastiegel wurden mit Liebe in Deutschland hergestellt. Die Transportwege sind also so kurz wie möglich – und damit auch die CO2-Emissionen möglichst gering.

erhältlich auf everdrop.de

Preis: 19,99 €

reinigt natürlich und kraftvoll

Vielseitig einsetzbar – auf nahezu jeder Oberfläche*

Rezeptur vegan und frei von Mikroplastik

Fruchtig frischer Duft nach Grapefruit und Rhabarber

Für strahlenden Glanz und sichtbare Sauberkeit

*Nicht geeignet für Acrylglas, Aluminium und Autolack.

Quelle Bild und Text: everdrop