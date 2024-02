Marcell Vollmer wird Gesellschafter bei eProcurement-Spezialist Crowdfox

Der Digital- und Procurement-Vordenker Dr. Marcell Vollmer ist neuer Gesellschafter bei Crowdfox, dem Spezialisten für eProcurement aus Köln. Vollmer, zuvor unter anderem Chief Digital Officer (CDO) der Cloud Business Group von SAP und Partner bei der Boston Consulting Group, wird Crowdfox zudem als Senior Advisor unterstützen.

„Schon seit Mitte 2023 arbeiten wir mit Marcell aktiv in der Entwicklung unserer Software und bei der Vermarktung zusammen“, sagt Dirk Schäfer, Geschäftsführer von Crowdfox. „Wir haben uns gegenseitig intensiv kennen und schätzen gelernt. Umso mehr freue ich mich, dass Marcell Vollmer sich entschieden hat, auch als maßgeblicher neuer Investor die Verbindung zu Crowdfox weiter auszubauen.“

Der promovierte Diplom-Kaufmann Marcell Vollmer kennt sowohl internationale Konzerne, eine der Hauptzielgruppen der Software von Crowdfox, als auch die Seite der Dienstleister aus jahrzehntelanger Erfahrung. Insgesamt war er fast 30 Jahre bei der DHL Express und SAP tätig, stets an der Schnittstelle zwischen Digitalisierung und Einkauf sowie Supply Chain Management. Er war Geschäftsführer der Prospitalia Group, Chief Innovation Officer bei Celonis und Partner bei der Boston Consulting Group.

„Die Software-Lösung von Crowdfox ist nach meiner Beobachtung bisher einzigartig“, sagt Marcell Vollmer. „Das in Kürze zur Veröffentlichung anstehende ChatCFX wird mit dem KI-Chatbot zudem die Zugänglichkeit noch einmal auf eine andere Ebene bringen. Entscheidend für das Investment waren für mich die harten technologischen Assets von Crowdfox. Aber auch das starke Team, das Dirk Schäfer in den vergangenen Jahren aufbauen konnte. Es ist eine große Freude, Crowdfox weiterhin als Senior Advisor zu unterstützen und als Gesellschafter aktiv an der weiteren Entwicklung zu partizipieren.“

Bild: Marcell Vollmer Crowdfox

Quelle Crowdfox GmbH