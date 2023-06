Margherita essen wie in Eat, Pray, Love

Filmreife Pizzen im Hotel Excelsior Venice Lido Resort

Roter Teppich für die Pizza: Im Hotel Excelsior Venice Lido Resort genießen Gäste in dieser Sommersaison die schmackhaften Spezialgerichte der L´Antica Pizzeria da Michele. Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel kooperiert zum zweiten Mal in Folge mit dem Italiener, der durch den Film „Eat, Pray, Love“ mit Julia Roberts weltberühmt wurde. Neben den innovativen Kompositionen von Küchenchef Alessandro Ramella bereichern nun auch die neapolitanischen Spezialitäten Marinara und Margherita sowie die eigens für die Partnerschaft kreierten „Excelsior Signature“-Pizzen die Speisekarte der Elimar Beach Bar & Restaurant. Damit holt das Luxusresort mit dem einzigen Privatstrand der Stadt einen weiteren Filmklassiker unweit des roten Teppichs ins Haus und bietet seinen Besuchern ein exklusives Erlebnis – stets im Einklang mit der engen Verbundenheit mit den Filmfestspielen von Venedig.

Alessio Lazazzera, General Manager im renommierten Hotel Excelsior Venice Lido Resort, hat Grund zur Freude. Die erfolgreiche Kooperation zwischen dem Fünf-Sterne-Superior-Hotel an der Adria und der weltberühmten L´Antica Pizzeria da Michele wird auch in dieser Sommersaison bis Oktober 2023 fortgeführt. So kommen sowohl Hotel- als auch externe Gäste in den Genuss der legendären Pizzen Marinara und Margherita, die bereits Julia Roberts in „Eat, Pray, Love“ in der ersten Filiale des Italieners in Neapel verkostete. Neben den traditionellen Pizzen kreierte der Partner diverse „Excelsior Signature“-Pizzen, die mit Spezialitäten wie rohem Schinken, Feigen, schwarzem Venusreis, Heritage-Tomaten, Burrata, Wildrucola und Trüffel ein besonderes Geschmackserlebnis garantieren. „Wir wollen unseren Besuchern die Qualität und Exzellenz zeigen, die unser Land zu bieten hat und freuen uns daher sehr, an den Erfolg und Zuspruch des vergangenen Jahres anzuknüpfen“, erklärt der GM.

Auch für Alessandro Condurro und Francesco De Luca, die Geschäftsführer der L´Antica Pizzeria Da Michele in the world, ist die Partnerschaft eine besondere Ehre: „Wir sind zutiefst erfreut über unsere saisonale Partnerschaft mit dem Hotel Excelsior in Venedig. Unsere Pizza, die bereits Star in der ikonischen Szene mit Julia Roberts im Film „Eat, Pray, Love“ war, kommt nun dem roten Teppich der Filmfestspiele von Venedig sehr nah.“

Seit der Gründung der L’Antica Pizzeria da Michele durch die Familie Condurro im Herzen Neapels im Jahre 1870 folgten Meister-Pizzabäcker aus bereits fünf Generationen, die die traditionelle Zubereitung nach der speziellen Machart des Gründers Michele Condurro verfolgten. Heute gilt die Pizzeria dank ihrer legendären Margherita als „heiliger Tempel der Pizza“ oder sogar als „Mekka der Pizza“.

Eine der traditionellen Pizzen kostet ab 16 Euro und eine der Signature-Pizzen ab 26 Euro. Vorabreservierungen unter +39 041 5260201 oder info@hotelexcelsiorvenezia.com werden empfohlen. Weitere Informationen unter www.hotelexcelsiorvenezia.com.

Bilder © Hotel Excelsior Venice Lido Resort

Quelle uschi liebl pr GmbH