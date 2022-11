Mark Klimmek wechselt von Egon Zehnder und übernimmt Leitung

Die auf die Besetzung von Spitzenpositionen spezialisierte Personalberatung Russell Reynolds Associates expandiert weiter und eröffnet zum 1. November 2022 ein neues Büro in Berlin, dem vierten Standort neben Hamburg, Frankfurt und München. Außerdem verstärkt sich die Beratung personell: Mark Klimmek wechselt von Egon Zehnder zu Russell Reynolds und übernimmt die Leitung des Berliner Büros. Bei Egon Zehnder war Klimmek verantwortlich für die Besetzung von Führungspositionen und Aufsichtsratsmandaten bei Private Equity-Beteiligungen und Technologieunternehmen.

Vom Berliner Büro aus sollen besonders Technologieunternehmen und der öffentliche Sektor einschließlich Regierungsstellen sowie Stiftungen betreut werden. Innerhalb der Technologiebranche bilden wiederum die Besetzungen von Führungspositionen und die Entwicklung von Führungskräften in den Bereichen E-Mobilität, Gesundheit und Logistik den Schwerpunkt.

«Auch wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verschlechtert haben und die Konjunktur weiter abkühlt, sehen wir Möglichkeiten, weiter wachsen zu können», so Matthias Scheiff, Deutschland-Chef von Russell Reynolds. «Gerade in Krisenzeiten sehen wir einen erhöhten Bedarf an Transformationsspezialisten. Führungskräfte, die Unsicherheit und Komplexität managen können und zugleich die Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Diversität beherrschen, sind sehr gefragt.»

Vor seiner Tätigkeit bei Egon Zehnder war Mark Klimmek für das digitale Beteiligungsgeschäft von ProSiebenSat.1 zuständig. Seine Karriere begann er als Berater bei McKinsey & Company.

«Berlin wird für Führungskräfte immer attraktiver, Firmen eröffnen Niederlassungen oder verlagern ihre Zentralen hierhin, der Talent-Pool wächst genauso wie die Nachfrage nach Spitzenkräften», sagt Mark Klimmek. «Viele Zukunftsthemen werden hier verhandelt, neue Geschäftsmodelle ausprobiert. Ich freue mich, meine Tech-Expertise bei Russell Reynolds einbringen zu können und dazu beizutragen, Transformationsprozessen zum Erfolg zu verhelfen, indem wir Top-Management-Positionen mit den geeignetsten Kandidaten besetzen und sie längerfristig begleiten.»

«Mit Mark Klimmek haben wir einen Top-Berater gewonnen, der uns mit seiner Expertise besonders in den Bereichen digitale Technologien, Software, IT Services and Private Equity verstärkt», sagt Matthias Scheiff. «Da er selbst schon als Geschäftsführer großer Organisationen tätig war, kennt er die Anforderungen an Führungskräfte auch aus Managementperspektive sehr genau – ideale Voraussetzungen, um Berlin zu einem schlagkräftigen neuen Standort auf- und auszubauen.»

Bild Mark Klimmek

Quelle Shepard Fox Communications