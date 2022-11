MetaDesign ist Red Dot: Agency of the Year 2022

Positioniert als kreative Markenberatung begleitet MetaDesign seit der Gründung 1979 Unternehmen in allen Fragen rund um Marke – von Markendesign und Employer Branding, über die Entwicklung digitaler Produkte und Services bis hin zu Erlebnissen in Stores, auf Messen oder Ausstellungen. Mittlerweile ist die Agentur mit ca. 300 Mitarbeitern an sieben Standorten auf drei Kontinenten vertreten und Teil des globalen Kommunikationsnetzwerks Publicis Groupe.

Für die konstante kreative Leistung auf sehr hohem Niveau wird MetaDesign in diesem Jahr mit dem Ehrentitel „Red Dot: Agency of the Year“ ausgezeichnet.

Ehrung im Rahmen der Red Dot Gala

Die feierliche Red Dot Gala, die zu Ehren der Sieger des Red Dot Award: Brands & Communication Design am 28. Oktober 2022 im Berliner Konzerthaus stattfand, bildete den Rahmen für die Honorierung der Red Dot: Agency of the Year 2022.

Als Höhepunkt der Preisverleihung übernahm Daniel Leyser, Global CEO von MetaDesign, vor einem internationalen Publikum den Wanderpokal „Stylus“ von Jochen Schleier, Chief Creative Officer des letztjährigen Titelträgers, der Agentur denkwerk. MetaDesign feierte den Erfolg mit rund 30 Mitarbeitern auf der Bühne des Konzerthauses. „Wir freuen uns sehr über den Ehrentitel ‚Red Dot: Agency of the Year 2022‘ und natürlich ebenso über die Einzelprämierungen für unsere Arbeiten gemeinsam mit der AOK, Henkel und Liebherr. Die Auszeichnung zur Agentur des Jahres ist eine tolle Bestätigung unserer Arbeit in der jüngeren Vergangenheit“, so Daniel Leyser zur Vergabe des Ehrentitels. „Mein Dank gilt zum einen unseren Auftraggebern für das in uns gesetzte Vertrauen und zum anderen aber vor allem unseren weltweit 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in einer in vielerlei Hinsicht herausfordernden Zeit für unsere Kunden immer wieder aufs Neue Top-Leistungen erbringen. Die jeden Tag Marken denken, fühlen, entwickeln und weiterentwickeln und alles dafür tun, dass unsere Kunden erfolgreich sind. Mit und für dieses Team zu arbeiten ist für mich ein echtes Privileg und ich freue mich auf alles, was noch kommen mag“, so Leyser weiter.

Kreativität mit der Kraft zur Veränderung

Das MetaDesign-Team arbeitet in den sieben Niederlassungen in Beijing, Berlin, Düsseldorf, Lausanne, New York, San Francisco und Zürich als kreative Beratung an der erfolgreichen Marktpositionierung und Markenentwicklung führender internationaler Unternehmen, ebenso wie für Mittelständler, öffentliche Einrichtungen und NGOs.

MetaDesign blickt bei dieser Arbeit auf über 40 Jahre Erfahrung in der Kreativbranche zurück. Gegründet und bis zu seinem Ausstieg in 2001 geführt wurde die Agentur vom Typografen Erik Spiekermann. Dieser rief das Designbüro 1979 gemeinsam mit drei Partnern in Berlin ins Leben. Seit Mitte der 2010er Jahre gehört MetaDesign der Publicis Groupe an. Von der umfangreichen Expertise und Erfahrung der Agentur profitieren Kunden wie die AOK, Porsche, Heidelberg Materials, Didi Chuxing, Henkel oder MediaMarkt.

Red Dot CEO Professor Dr. Peter Zec gratuliert zu Ehrentitel

„MetaDesign schafft es seit über vier Jahrzehnten, Brands nachhaltig bei ihrer Positionierung zu begleiten. Diese konstant erfolgreiche, und gerade in den letzten Jahren sehr starke kreative Arbeit mit Größen der deutschen und internationalen Markenlandschaft, verdient eine Auszeichnung mit dem höchsten Titel des Red Dot Award: Brands & Communication Design. Gratulation an MetaDesign zur Prämierung als Red Dot: Agency of the Year 2022”, verkündet Professor Dr. Peter Zec, Initiator und CEO von Red Dot.

MetaDesign ist Red Dot: Agency of the Year 2022

Quelle Bild und Text: Red Dot GmbH & Co. KG