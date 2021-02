Martina Coric Nawrot Vertriebspartnerin bei Hyla, im Gespräch mit dem Herausgeber des UNITEDNETWORKER Magazins Markus Elsässer

Stell dich doch kurz unseren Lesern vor!

Martina Coric Nawrot: Ich bin Martina Ćorić Nawrot, 35 Jahre jung, stolze Mama, Ehefrau und Unternehmerin, komme aus der Nähe aus Stuttgart und lebe dort mit meiner wunderbaren Familie, das Leben meiner Träume.

Wie bist du zum Network Marketing gekommen?

Martina Coric Nawrot: Ich bin über meinen Ehemann in den Direktvertrieb gekommen. Da er schon zu Beginn unserer Beziehung mich überall zu seinen Meetings mitgenommen hatte, konnte ich einen tiefen und klaren Einblick die Welt des Direct Sellings bekommen. Zu Beginn war ich wirklich sehr skeptisch gegenüber dieser einzigartigen Branche, jedoch habe ich immer mehr Vertrauen schöpfen können und mich hat es im positiven Sinne vollkommen gepackt. Daraufhin bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich meine eigene Organisation aufbauen werde und vielen Menschen die sensationelle Möglichkeit des Direktvertriebs aufzeigen möchte, da ich mittlerweile vollkommen von dieser Branche überzeugt bin.

Wie lange machst du schon Network Marketing?

Martina Coric Nawrot: Richtig aktiv bin ich nun seit 3 Jahren. Damals am Anfang hatte ich den Entschluss gefasst, dass ich mindestens 5 Jahre das Ding voll durchziehen werde, bevor ich mir irgendwelche Gedanken mache, ob es funktioniert oder nicht. Viele Beginner überschätzen sich mit Ihren Zielen für die ersten 12 Monaten. Jedoch unterschätzen sie sich meistens, was sie in den nächsten 3-5 Jahren aufgebaut bekommen. Man muss definitiv Geduld und Beharrlichkeit mitbringen. In dieser Branche rennt man nicht einen schnelle Sprint, sondern einen längeren Marathon. Dafür benötigt man einen langanhaltenden Atem, welcher sich jedoch definitiv auszahlen wird.

Warst du vor Hyla schon in anderen Network Marketing Unternehmen aktiv?

Nein. Ich war vor meinem Partnerunternehmen noch niemals in einem Direktvertrieb tätig, obwohl ich zuvor hier und da mal schonmal Angebote bekommen hatte. Jedoch war das nie der richtige Zeitpunkt.

Wie sieht ein ganz normaler Arbeitstag von dir aus?

Martina Coric Nawrot: Zum Glück darf ich mir selbst aussuchen, wie mein Alltag ausschaut. Das war immer mein Ziel. Ich möchte selbst bestimmen, wann, wo und mit wem und wie viel ich arbeite. Vor allem mit meiner kleinen Tochter muss ich mir die Zeit vollkommen selbst einteilen können. Für mich ist jeder Tag gleich. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht jeden Tag zu einem geschenkten FEIERTag zu machen und versuche im privaten, sowie auch im geschäftlichen Bereich das vollkommene Potenzial auszuschöpfen.

Was macht deiner Meinung nach eine gute Führungskraft aus und wie wichtig ist die Upline für den persönlichen Erfolg?

Leading per Example sage ich da nur. Eine Führungskraft muss meiner Meinung nach Führen durch aktives und praxisorientiertes Handeln vormachen. Nur so bekommt ein Leader, die nötige Anerkennung und den Respekt gegenüber seiner Downline. Ich bin wirklich von Herzen für jede einzelne Person in meiner Organisation dankbar, stecke meine ganze Power in sie rein und behandle jede einzelnen wie eine Direktlinie.

Viele sagen, dass man z.B. von Anfang an „bei Stunde Null“ in einem Direktvertrieb dabei sein sollte und lauter so Sprüche, welche man da draussen so zu hören bekommt….Also ich bin damals nach 27 jähriger Bestehung des Unternehmens eingestiegen und bin trotzdem zur stärksten Frau in mittlerweile über 83 Ländern herangewachsen.

Absoluter Fakt ist, dass der Einstiegszeitpunkt keine Rolle spielt. Genau so spielt auch der Sponsor keine Rolle, wenn du selbst die eiserne Disziplin und Beharrlichkeit hast, dass du das Ding einfach durchzuziehen wirst. Umso besser ist es jedoch, wenn du noch über dir eine Upline hast, welche selbst richtig aktiv und voller Elan an die Sache herangeht und dich somit automatisch anspornt. So ist es zum Beispiel bei mir. Meine Upline ist mein Ehemann und mein Schwager, sie haben ebenfalls durch ehrgeizigen Einsatz gezeigt, was in unserer wundervollen Branche alles möglich ist.

Welche Produkte findet der Kunde bei der Hyla GmbH?

Martina Coric Nawrot: Ich bin Markenbotschafterin von einem patentierterten Lifestyleprodukt, welches mehr Gesundheit, Sauberkeit, Hygiene und Lebensqualität in die eigenen 4 Wände oder auch in den Gewerbebereich bringt. Wir haben sogar dieses Jahr eine Validierung bekommen, dass unser Produkt nachweislich die Viren- und Bakterienlast in geschlossenen Räumen senken kann. Gerade schreiben wir als Unternehmen Umsatzrekorde. Wir haben extrem viele Anfragen für unser Produkt als auch für den Vertriebseinstieg, weil wir gerade jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Mir ist es wichtig einen Mehrwert zu liefern und dabei noch sehr gutes Geld zu verdienen. Wir haben ein hochvolumiges Produkt was sich bei der Provisionsausschüttung bemerkbar macht.

Das ist natürlich faszinierend und motivierend zugleich. Wichtig ist auch, dass man vollkommen hinter seinem Produkt steht, welches man vermarktet. Man sollte niemals in ein Unternehmen wegen finanzieller Gründen einsteigen. Du solltest ein absoluter Produktfan sein und für dein Produkt vollkommen innerlich brennen.

Wodurch unterscheidet sich die Hyla GmbH von anderen Network Marketing Unternehmen?

Martina Coric Nawrot: In meinem Partnerunternehmen arbeiten alle Inhaber noch live an der Front draussen beim Kunden, sowie auch bei Vertriebspartnern. So verhindern sie, dass sie irgendwann den Bezug zum geschehen vor Ort verlieren. Ich finde das spitzenmäßig, da immer für den Vertrieb draussen entschieden wird, da sich die Geschäftsführer voll in die Marketer hineinversetzen können. Wir sprechen im Unternehmen alle die selbe Sprache und darum sind wir auch so erfolgreich seit mittlerweile über 30 Jahren in über 83 Ländern. Keine Lagerhaltungskosten, ich muss keine Produkte ständig einkaufen und hoffen, dass ich diese schnell wieder verkauft bekomme bevor sie ablaufen. Wir haben einen sehr einfachen und verständlichen Stufenplan.

Wo siehst du die Vorteile vom Network Marketing?

Wenn du normalerweise ein Unternehmen eröffnest, musst du meistens immer viel Geld mitbringen, ohne das du mit 100%iger Sicherheit weißt, ob es jemals Früchte tragen wird. Durch den Direktvertrieb hat man geringe Einstiegskosten, braucht meistens nicht mal Büroräume, man kann alles von zu Hause aus aufbauen und man hat ein schlüsselfertiges System, welches man nur noch draussen durch einkommensproduzierenden Tätigkeiten umsetzen muss.

Welche Faktoren sind wichtig um im Network Marketing erfolgreich zu sein?

Man sollte sein persönliches Ego zu Hause lassen, lernbereit sein und die Leidenschaft, eiserne Disziplin, strahlende Begeisterung, gepaart mit einer absoluten Beharrlichkeit an den Tag legen. Wenn du so mindestens 1.000 Tage nebenbei, sowie auch hauptberuflich tätig bist, ist es wirklich schwierig erfolglos zu bleiben.

In welchen Länder bist du mit deiner Downline aktiv?

Ich arbeite ausschließlich mit meiner Organisation in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir haben in der DACH Region ein Potenzial von über 50 Millionen Haushalten und knapp 100 Millionen Menschen. Das reicht vollkommen aus.

Wie arbeitest du?

Natürlich leben wir mittlerweile in einer Welt, worin die sozialen Medien unglaubliches Gewicht bekommen haben. Jedoch ist es von enormer Wichtigkeit, das Offlinebusiness nicht zu vernachlässigen und auch nicht zu unterschätzen. Ich meinem Onlineauftritt für mein Brand, jedoch halte ich mich pro tag nicht länger wie 1 Stunde in den sozialen Medien auf. Kein einziges Online Meeting, ersetzt die Energie von einem Live Meeting vor Ort. Das wird auch meiner Meinung nach immer so bleiben.

Wie wichtig ist es für den Erfolg Seminare und Events zu besuchen?

Martina Coric Nawrot: Auf Live Events werden absolute Spitzenleute geboren. Dort wird die Hoffnung in einen felsenfesten Glauben verwandelt. Vor allem sieht man dort live vor Ort den sozialen Beweis, dann den ganzen Superstars, dass alles im Leben mit dem Produkt und Unternehmen möglich ist. Das gibt richtig Power und Energie. Die Events haben auch mein Leben verändert. Es gibt einen Leitspruch: „Wenn es dir geschäftlich noch nicht gut geht, brauchst du das Event und wenn es dir gut und dein Business durch die Decke geht, benötigt das Event dich!“

Gibt es ein Buch das du unseren Lesern empfehlen möchtest und wenn ja warum?

Also ein absolutes Spitzenbuch, welches es vollkommen auf den Punkt bringt ist: The slight Edge von Jeff Olson. Dort wird über die kleine täglichen für den Erfolg wichtigen Schritte über einen gewissen längeren Zeitpunkt hinweg gesprochen. Ein absolutes MUST HAVE für alle die richtig erfolgreich werden möchten.

Wo siehst du dich in den nächsten fünf Jahren?

Martina Coric Nawrot: Ich habe einen 5 Jahresplan, welcher bis in das kleinste Detail ausgefeilt ist. Ein Ziel ist es noch weiter unzählige Menschen auf diese Geschäftsmöglichkeit aufmerksam zu machen und Ihnen zu helfen aus ihrem Leben ein wahres Meisterwerk zu machen. Ich habe es geschafft eine monatliche konstante Provision als Mama von zu Hause auf aufzubauen, für welche manch leitend Angestellter ein ganzes Jahr lang arbeiten muss. Das Schöne ist, dass ich komplett leistungsorientiert bezahlt werde und hier gibt es diesbezüglich einfach keinen Deckel, was das Limit an Einkommen anbetrifft. Ich bin der vollsten Überzeugung, dass ich weiteren wunderbaren Menschen in Zukunft dazu verhelfe ihre Beste Version ihres Leben zu leben. Das macht mir am meisten Spass an der ganzen Sachen. Zu sehen wie Menschen wirklich erfolgreich werden und ihre Träume leben.

Ich bedanke mich bei Martina Coric Nawrot für das spannende Interview!

Aussagen des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder