Samer Mohamad Mister Promotion: Social Media und Branding

Stell dich doch kurz unseren Lesern vor!

Mein Name ist Samer Mohamad und die meisten kennen mich in den sozialen Medien unter den Namen Mister Promotion. Ich beschäftige mich seit ca. 10 Jahren damit, wie man über die sozialen Medien eine Marke wird und damit neue Netzwerke und Kunden gewinnt.

Wer sind deine Kunden?

Meine Kunden sind Direktvertriebsunternehmen, Network Marketing Companys sowie ganze Beraterteams und Ihre Führungskräfte

Was bekommen deine Kunden von dir?

Das Verständnis für die sozialen Medien sowie eine individuelle Marketingstrategie um Ihren Markt zu dominieren. Für den 2. Platz interessiert sich niemand. Daher liegt es in meinem Interesse meine Klienten so zu positionieren, das kein potenzielle Interessent mehr an Ihren Namen vorbei kommt. Ich durfte bereits einige Unternehmen bei dem Eintritt in den Europäischen Markt begleiten und konnte auch bestehenden Unternehmen dabei helfen Ihre Marktposition weiter auszubauen. Hier spielt es keine Rolle ob es sich um Corporate Brand handelt oder ein Personal Brand.

Was sind die größten Fehler die Unternehmen in den Sozialen Medien machen?

1. 99 % versuchen ihr Marketing aus der „offline Welt“ in die „digitale Welt“ zu übertragen, was mächtig in die Hose geht. 2. Sie wissen nicht was Ihre Zielgruppe ist und wissen nicht welche Inhalte Sie erstellen sollen. Jeden Tag steht Unternehmen, Verkäufer & Berater auf und denkt sich was soll ich bloss heute posten? Was Interessiert bloß die Leute da draussen? Wie erreiche ich meine potenziellen Interessenten? In meinem Coaching gehören solche Fragen der Vergangenheit an. Es gibt einen klaren Plan, Ideen und Vorlagen die bereits erfolgreich getestet worden sind von mir. Der Erfolg meiner Klienten gibt mir da recht.

Wieviel Social Posts sollte ich täglich machen?

2 bis 3 täglich sollten es sein um eine Omnipräsenz aufzubauen. Alles andere mit nur einem Posting pro Woche etc. Sind nur Märchen von irgendwelchen Marketinggurus, die die Faulheit der Menschen ausnutzen und Ihnen erzählen das es damit möglich wäre. Der eine oder andere denkt sich jetzt vielleicht, das ist doch viel Arbeit. Es ist weniger Arbeit als man denkt, wenn man ein System hat. Aber es ist ein wenig Arbeit. Ich bin der Meinung, wenn jemand nicht bereit ist auch die nötige Zeit da reinzustecken, der hat es auch nicht Verdient die Nr.1 in seiner Branche zu sein. Der darf und kann gerne Mittelmass bleiben für den sich kaum jemand interessiert.

Auf wie vielen Social Medias sollte ich gleichzeitig aktiv sein?

Ich empfehle auf einer Plattform zu starten und diese in der jeweiligen Nische zu dominieren. Dann kann man auf andere Plattformen weiter mit dem Content „strahlen“ also den einmal erstellen Inhalt so verarbeiten das man es dafür nutzt.

Du warst selbst sehr erfolgreich im Network Marketing tätig, warum hast du zur Beratung gewechselt? Ich löste mich aus der Abhängigkeit und konnte mein Wissen nur jeden zur Verfügung stellen. Ich wollte Geld verdienen AM Markt und nicht mehr IM Markt.

Wie hat sich Network Marketing in den letzten Jahren verändert?

Teilweise herrscht ein grosses Angebot an verschiedenen Unternehmen. Es ist für den Interessenten nicht mehr so einfach wie früher um sich das passende Unternehmen auszusuchen. Um so wichtiger ist es als Networkunternehmen und auch als Networker die sozialen Medien richtig zu nutzen als Werkzeug damit Menschen nicht in die „ Falle „ tappen von irgendwelchen SCHNELL – WERD – REICH Systemen. Network Marketing ist ein Multimillardenmarkt, es ist ein große Chance. Ich kenne kaum eine Geschäftsgelegenheit mit so wenig Einstiegshürden und so vielen Möglichkeiten wie Network Marketing.

Warum ist Video Content heute so wichtig?

Die Chance alleine mit Social Media und seinem Smartphone einfach Mehrwert in die Welt rauszuschiessen fasziniert mich immer wieder aufs neue. Für viele sind es nur Videos, für mich und meine Klienten bedeutet das: Ich kann mir meinen eigenen TV Sender aufbauen ohne einen Cent zu investieren. Videos holen die Menschen emotional ab. Man baut eine Beziehung auf zu dem Creator.

Welche Social Medias sollte ich auf jedenfalls nutzen?

Ich bin momentan täglich auf Clubhouse unterwegs. Eine App für Applenutzer. Die Gründer arbeiten mit Hochdruck daran, dass Androidnutzer auch einen Zugang bekommen. Die App befindet sich in der Beta Phase gerade und fasziniert mich ungemein. Lass uns doch gerne mal einen Bericht machen darüber wie man über Clubhouse neue Netzwerke aufbaut. Was hältst Du davon? Es ist unglaublich was für Menschen ich dort kennenlernen durfte. Aber das ist ein anderes Thema.

Die Frage ist welche Social Media ich nutzen sollte beantworte ich mit ALLE! Facebook ist dein eigenes Magazin, Instagram dein täglicher Blog und Big Brother, Youtube dein TV Sender, LinkendIn dein Businessnetzwerk und Tik Tok der Aufenthaltsort der jungen Menschen die in 5 bis 10 Jahren deine Kunden sein könnten. Je nachdem wie viel Zeit Du investieren willst und welches Ziel Du hast, kann ich dir da bei einer kostenlosen Potenzialanalyse zeigen was für dich und deinem Unternehmen Sinn macht.

Wo siehst du dich in den nächsten fünf Jahren?

10 Brunnen gebaut, ein Waisenhaus aufbauen, 2 weitere Bücher schreiben. 50.000 Networkern, Vertriebler, Beratern und Verkäufern den Weg zeigen wie Sie über Social Media mit Ihren Profilen neue Kontakte generieren können. Ich freue mich auf diese Aufgabe.

