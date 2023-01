McMakler wächst auch 2022 kräftig

McMakler Finanz knackt Marke von 200 Millionen Euro an vermitteltem Finanzierungsvolumen

McMakler hat seinen Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2022 erfolgreich fortgesetzt. Der Immobiliendienstleister steigerte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um knapp 20 Prozent auf 110,7 Millionen Euro. Damit entwickelt sich McMakler weiter positiv entgegen dem allgemein rückläufigen Trend am Immobilienmarkt.

„Die Zahlen für das Jahr 2022 zeigen deutlich: Das Geschäftsmodell von McMakler ist resilient und hält auch herausfordernden Marktbedingungen stand. Mit dieser Gewissheit blicken wir ambitioniert auf das neue Geschäftsjahr und arbeiten konsequent an unserem Ziel, weitere Marktanteile zu gewinnen“, sagt Felix Jahn, Gründer und CEO von McMakler.

Das Umsatzwachstum von McMakler im vergangenen Jahr resultierte im Wesentlichen aus einer gestiegenen Anzahl an Immobilien-Transaktionen. Selbst im für die Branche erheblich schwierigeren zweiten Halbjahr konnte McMakler seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigern und verzeichnete sogar das stärkste Jahresende seiner Unternehmensgeschichte.

Während das Kerngeschäft von McMakler – die Vermittlung von Wohnimmobilien („Residential“) – im vergangenen Jahr um 21,8 Prozent wuchs, stieg der Umsatz neuerer Geschäftsfelder wie McMakler Finanz und McEnergieausweis sogar um 30 Prozent bzw. um 65,3 Prozent. Diese Entwicklung unterstreicht die erhöhte Nachfrage nach besseren und flexibleren Finanzierungsmöglichkeiten sowie nach einer professionellen Energieberatung von Immobilieninteressenten. „Wir richten unseren Service konsequent an den Bedürfnissen unserer Kunden aus und wollen diesen auch künftig die bestmögliche Beratung bieten”, betont Felix Jahn.

McMakler Finanz verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Anstieg des vermittelten Darlehensvolumens von 48 Prozent auf über 200 Millionen Euro. Vor dem Hintergrund eines anhaltend hohen Zinsniveaus und der damit verbundenen erschwerten Finanzierungsbedingungen für Verbraucher plant McMakler auch im Jahr 2023 weiter in den Ausbau und das Wachstum von McMakler Finanz zu investieren. Der Geschäftsbereich unterstützt Kunden seit 2019 dabei, eine individuell passende Immobilienfinanzierung zu sichern und kooperiert dafür mit über 400 Banken.

Unterstützt wird die weiterhin sehr robuste Geschäftsentwicklung durch die starke lokale Präsenz von McMakler, die im Jahr 2022 um drei auf nun insgesamt 35 Standorte im gesamten Bundesgebiet erweitert wurde. Laut einer aktuellen YouGov-Umfrage ist McMakler für 19,1 Prozent der Immobilienbesitzer, die ein Makler-Unternehmen für den Verkauf in Betracht ziehen, die erste Wahl.

Ausblick 2023: Weitere Investitionen in Technologie-Plattformen geplant

McMakler sieht sich vor dem Hintergrund der Ergebnisse gut aufgestellt, um unter anhaltend dynamischen Bedingungen auch im neuen Jahr Marktanteile zu gewinnen und seine Position als führender Makler auszubauen. Auch sind weitere Investitionen in Technologie geplant, z.B. in die interne Maklerplattform „ImmoForce“ oder das „Buyer Portal“. Dies sorgt für mehr Transparenz und Kontrolle auf Kundenseite und führt gleichzeitig zu höherer Effizienz und Produktivität im Verkaufsprozess. Neben den Investitionen in den Ausbau der Technologieplattformen wird ein weiterer Schwerpunkt die Weiterentwicklung der „McMakler Academy“ sein, um durch kontinuierliche Aus- und Fortbildungsmaßnahmen einen gleichmäßig hohen Qualitätsstandard über alle Standorte hinweg zu gewährleisten.

Bild: Felix Jahn – Gründer und CEO McMakler

Quelle: MCMakler