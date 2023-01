Mut, Optimismus, Innovation, Kreativität, Inspiration – nur einige Eigenschaften, für die der Aenne Burda Award for Creative Leadership steht. Seit 2006 zeichnet er in Gedenken an die verstorbene Aenne Burda Frauen aus, die sich mit herausragenden unternehmerischen und kreativen Leistungen einen Namen gemacht haben. Seither wird der Award jährlich im Rahmen der Innovationskonferenz DLD Munich vergeben. In diesem Jahr geht die begehrte Trophäe an die türkische Köchin Ebru Baybara Demir.

Ausgezeichnete Köchin

Ebru Baybara Demir ist eine Vorreiterin in der Welt der Köch:innen. Aufgewachsen in Istanbul, lebt sie seit vielen Jahren wieder in ihrer Geburtsstadt Mardin nahe der Grenze zu Syrien. In einer Zeit, in der Frauen das Haus nicht ohne ihre Ehemänner verlassen durften, kämpfte Ebru Baybara Demir für ihre Träume und eröffnete gemeinsam mit 21 weiteren Frauen das Restaurant „Cercis Murat Mansion“, welches sie bis heute erfolgreich betreibt. Sie ist die erste türkische Köchin, die zwei Jahre in Folge mit dem „Basque Culinary Prize“ ausgezeichnet und somit unter die besten zehn Köch:innen der Welt gewählt wurde.

„Ebru gibt den Menschen in Mardin neue Hoffnung und unterstützt sie. In mehr als einer Hinsicht“, sagte Melissa von Faber-Castell, Head of Marketing and Communications bei DLD, in ihrer Laudatio und wendete sich dann persönlich an die Preisträgerin: „Wir sind beeindruckt von deiner Geschichte und fühlen uns geehrt, dir heute den Aenne Burda Award überreichen zu dürfen.“

Sozial und nachhaltig engagiert

Doch nicht nur kulinarisch ist Ebru Baybara Demir ein Vorbild: Die Spitzenköchin engagiert sich für zahlreiche soziale und nachhaltige Projekte, die sie teilweise selbst ins Leben gerufen hat. Dazu zählt unter anderem die Initiative „From Soil to Plate“, die syrischen Flüchtlingsfrauen eine Ausbildung zur Köchin ermöglicht. Darüber hinaus betreut Ebru Baybara Demir ein regeneratives Landwirtschaftsprojekt zur Verbesserung der Böden und Unterstützung der Bauern beim Anbau gesunder Lebensmittel. Diese werden anschließend in sozialen Einrichtungen wie Suppenküchen weiterverarbeitet.

„Diese Auszeichnung ist nicht nur für mich, sondern für alle Menschen in der Türkei sehr wichtig. Unsere Republik, die vor 100 Jahren von Kemal Atatürk gegründet wurde, ermöglicht es mir heute hier zu stehen und meinen Weg erfolgreich zu gehen. Ich bin eine soziale Gastronomin und Küchenchefin und arbeite mit benachteiligten Gruppen. Gemeinsam arbeiten wir für die Zukunft, unseren Boden, unsere Umwelt, unser Wasser und unsere Lebensmittel. Diese Auszeichnung geht auch an alle, die an mich geglaubt haben und mit mir seit über zwanzig Jahren zusammenarbeiten,“ so Ebru Baybara Demir als sie den Aenne Burda Award auf der DLD 23-Bühne im House of Communications in München entgegennahm.

Zu den Preisträgerinnen des Aenne Burda Awards der vergangenen Jahre zählen unter anderem Alzheimer-Forscherin Andrea Pfeifer, Maja Hoffmann (Gründerin der Luma-Stiftung), die nigerianische Unternehmerin Fatoumata Ba und die costa-ricanische Politikerin Christiana Figueres.

Aenne Burda Award für Ebru Baybara Demir

Bild DLD Managing Director Steffi Cherny überreichte den Aenne Burda Award an Ebru Baybara Demir@ Daniel Grund for DLD/ Hubert Burda Media

Quelle Hubert Burda Media Holding Kommanditgesellschaft